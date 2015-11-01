Svijet

Grad koji spaja istoriju sa modernošću: ISTANBUL proglašen za najpoželjniji grad Evrope 2025

Objavljeno prije 35 minuta

Istanbul je dobio titulu najpoželjnijeg grada Evrope na dodjeli nagrada Wanderlust Reader Travel Awards 2025.

 Istanbul - Trt.net.tr

Ovaj grad osvojio je zlatnu nagradu na ceremoniji koja je održana u sredu u Nacionalnoj galeriji u Londonu.

Takođe, Istanbul je srebrnu nagradu osvojio 2024. godine.

“Magnetizam istoka i zapada u Istanbulu doveo ga je do zlatne nagrade”, navodi ovaj časopis. Uz to, ističe se da ovaj grad spaja istoriju sa modernošću, od siluete kupola i minareta, do nove umetničke i gastronomske scene.

Kako navode, posebnu zanimljivost čini prelazak Bosfora u zalazak sunca, uživanje u jelima, obilazak crkava, džamija i galerija moderne umetnosti. Glavni urednik Wanderlusta Džordž Kipuros naveo je da čitaoci ovaj grad opisuju kao grad koji ih svaki put iznenađuje.

“Energija Istanbula je u tome koliko ovaj grad živi između svijetova. Istanbul ima istoriju u svom kamenju i maštu u svojoj budućnosti”, naveo je.

Takođe, istanbulski aerodrom nedavno je proglašen najboljim aerodromom na svijetu na dodjeli nagrada čitalaca “Conde Nast Travellera” za 2025. godinu.


