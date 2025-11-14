Snažan međunarodni pritisak: Podrška rezoluciji za okončanje rata u Gazi, nudi put ka palestinskom samoopredeljenju i državnosti

U izjavi objavljenoj na web stranici američke misije navodi se da SAD i ostale zemlje spomenute u zajedničkoj izjavi “očekuju brzo usvajanje ove rezolucije”.
Naglašava se da rezolucija nudi put prema palestinskom samoodređenju i državnosti.
„Naglašavamo da je ovo iskren napor i da plan pruža održiv put prema miru i stabilnosti, ne samo između Izraelaca i Palestinaca, već i za cijelu regiju“, navodi se u izjavi.
Dodaje se da rezolucija podržava mirovni plan za okončanje sukoba u Gazi, koji je u rujnu predložio američki predsjednik Donald Trump , a koji su na summitu u Sharm el-Sheikhu 13. listopada podržali i čelnici drugih zemalja.