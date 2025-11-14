Svijet

Snažan međunarodni pritisak: Podrška rezoluciji za okončanje rata u Gazi, nudi put ka palestinskom samoopredeljenju i državnosti

7.9K  
Objavljeno prije 1 sat

SAD, Katar, Egipat, UAE, Saudijska Arabija, Indonezija, Pakistan, Jordan i Turska danas su izrazili zajedničku podršku Rezoluciji Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda o okončanju sukoba u Gazi, koja je trenutno u razmatranju, objavila je američka misija pri UN-u.

U izjavi objavljenoj na web stranici američke misije navodi se da SAD i ostale zemlje spomenute u zajedničkoj izjavi “očekuju brzo usvajanje ove rezolucije”.

Naglašava se da rezolucija nudi put prema palestinskom samoodređenju i državnosti.

„Naglašavamo da je ovo iskren napor i da plan pruža održiv put prema miru i stabilnosti, ne samo između Izraelaca i Palestinaca, već i za cijelu regiju“, navodi se u izjavi.

Dodaje se da rezolucija podržava mirovni plan za okončanje sukoba u Gazi, koji je u rujnu predložio američki predsjednik Donald Trump , a koji su na summitu u Sharm el-Sheikhu 13. listopada podržali i čelnici drugih zemalja.


Teme:, , ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh