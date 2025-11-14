Rangirali su samo zemlje i teritorije koje se nalaze na listi neprijateljskih zemalja objavljenoj 2021. godine. Prvo mjesto zauzela je Velika Britanija sa 75 poena, koje su zaradile zbog sankcija protiv ruskih naftnih kompanija, ali i zbog činjenice da se aktivno zalažu za transfer ruskih sredstava u korist Ukrajine i isporuku oružja Kijevu.

Njemačka i Francuska dijele drugo mjesto s indeksom od 70 bodova. “Vzglyad” napominje da su obje države članice Europske unije koje aktivno pružaju financijsku pomoć Ukrajini . Na trećem mjestu su Nizozemska i Estonija sa 65 bodova.

Zanimljivo je da su Sjedinjene Države zauzele tek četvrto mjesto s 55 bodova, a ruske novine tvrde da je na taj stav utjecala američka odluka o privremenoj obustavi vojne pomoći Ukrajini. Najveći broj zemalja nalazi se na petom mjestu. Tako su Danska , Italija , Kanada , Litva , Poljska , Finska i Švedska dobile po 50 bodova.

Slijede Norveška i Belgija (45), a Hrvatska je također na sedmom mjestu – dijeli ga sa Španjolskom i Grčkom , s 40 bodova. Ispod su Portugal i Slovenija (osmo mjesto s 35 bodova), dok su Mađarska i Luksemburg još niže s 30 bodova.

Vzgljad podsjeća da je ruski ministar Sergej Lavrov istaknuo da se Rusija postupno udaljava od korištenja termina “neprijateljska zemlja” i naglašava termin “neprijateljska vlada”, što znači da žele osigurati da se država u cjelini ne identificira kao neprijateljska.

Sličnu izjavu dao je i ruski predsednik Vladimir Putin: “Nemamo neprijateljske zemlje, imamo neprijateljske elite”, prenosi Net.hr.

