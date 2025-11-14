Velika akcija u Italiji: Uhapšene džeparošice iz BiH, zarađivale više od fudbalera

Uhapšene su 23 osobe, među kojima je najveći broj državljanki Bosne i Hercegovine.

Prema navodima italijanskih medija, radi se uglavnom o mladim ženama — većina ih je mlađa od 27 godina — koje su djelovale na lokacijama s najvećim prilivom turista, poput Piazzale Rome, željezničke stanice Santa Lucia, Mestre stanice, ali i u vozovima i autobusima.

Istražioci navode da su pojedine članice grupe dnevno ostvarivale i do 2.500 eura, što je cifra koja, kako piše La Verità, premašuje primanja većine profesionalnih fudbalera u Seriji A.

Akcija je rezultat višemjesečnog nadzora i praćenja kretanja sumnjivih grupa. Nakon hapšenja, istražna sutkinja Lea Akampora izdala je mjere zabrane na zahtjev tužilaštva u Veneciji.

Dokumentacija iz istrage potvrđuje najmanje 32 krađe s ukupnim plijenom od oko 50.000 eura, dok se procjenjuje da je stvarni broj krađa višestruko veći.

Posebno zabrinjava činjenica da su u krađama učestvovale i maloljetnice, neke mlađe i od 14 godina. Prema nalazima istrage, mlade djevojčice su samo u historijskom centru Venecije počinile najmanje 150 krađa.

Karabinjeri opisuju i brutalnu unutrašnju hijerarhiju unutar kriminalnih grupa. Trudne žene bile su primoravane da kradu, a djevojkama se prijetilo noževima ukoliko ne bi donijele dovoljno novca. Fizičko nasilje i zastrašivanje bili su sastavni dio njihove “discipline”,pišu Vijesti

Optužnice obuhvataju širok spektar krivičnih djela: od teških krađa i prikrivanja, preko fizičkih napada, pa sve do pranja novca i falsifikovanja kartica.

Istražioci ističu da se radi o uhodanoj, organizovanoj strukturi koja je venecijanske ulice pretvarala u “scenu svakodnevnih krađa”.

Facebook komentari