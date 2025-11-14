Zbog šokantne stvari koja je upravo procurila u javnost, Zelenski može da izgubi sve: Da li ovo znači njegov PAD

Veliki korupcijski skandal koji potresa Ukrajinu, mogao bi da označi kraj vladavine predsjednika Volodimira Zelenskog, analizira britanski “Telegraf”.

U saopštenju nakon operacije navodi se da je šemu vodila “visokorangirana kriminalna organizacija” koja je planirala da preusmeri oko 100 miliona dolara iz energetskog sektora, dok Ukrajina trpi svakodnevne ruske napade na svoju infrastrukturu.

Ova objava je izazvala političku eksploziju. Nacionalni biro za borbu protiv korupcije (NABU) optužio je 11. novembra osam osoba za mito, zloupotrebu položaja i nezakonito bogaćenje. Izvršeno je više od 70 pretresa. Biro je takođe objavio snimke na kojima grupa, koristeći kodna imena i šifrovani jezik, diskutuje o navodnim provizijama i mitima u poslovanju sa državnom nuklearnom kompanijom “Energoatom”. Biznismen Timur Mindič, suvlasnik medijske kuće “Kvartal 95” koji je osnovao Zelenski, označen je kao navodni glavni organizator. Dosad je privedeno petoro osumnjičenih.

Ministar pravde German Galuščenko suspendovan je zbog moguće umešanosti, a ministarka energetike Svetlana Grinčuk podnijela je ostavku, navodno na zahtev ukrajinskog predsednika. Oboje negiraju bilo kakva krivična djela.

Iako istraga uključuje jednog od njegovih najbližih saradnika, Zelenski je javno podržao akcije ukrajinskog Nacionalnog antikorupcijskog biroa (NABU). Rekao je da su efikasne mjere protiv korupcije “ozbiljno potrebne” i naglasio da svi koji su u to umiješani moraju biti kažnjeni.

To je veliki preokret u odnosu na njegove neuspele pokušaje u julu da ukrajinske institucije za borbu protiv korupcije stavi pod kontrolu predsjedničke kancelarije. Ali ova situacija takođe otvara prostor za neprijatne detalje koji bi mogli da naruše njegov ugled kao predsednika u ratno vreme i njegove izglede za reizbor posle rata.

Zelenski je počeo da preduzima prve korake. Danas je potpisao dekret kojim se nameću sankcije Mindiču i biznismenu Oleksandru Cukermanu. I Mindič i Cukerman, obojica optuženi u slučaju korupcije u “Energoatomu”, upozoreni su na istragu i napustili zemlju pre nego što su optuženi, piše “Kijev indipendent”. Sankcije, koje je ranije odobrio Savjet za nacionalnu bezbjednost i odbranu, uvedene su na tri godine.

Dakle, među osumnjičenima za korupcijsku aferu su:

Timur Mindič, biznismen

Oleksandr Cukerman, biznismen

Oleksij Černjšov, bivši zamenik premijera

Svetlana Grinčuk, ministarka energetike

German Galuščenko, ministar pravde

Rustem Umerov bivši ministar odbrane i sadašnji sekretar Savjeta za nacionalnu bezbjednost i odbranu

Nezgodan odnos Zelenskog i Mindiča

Odnos Zelenskog i Mindiča biće pod posebnom lupom u narednim danima. U intervjuu za “Ukrajinsku pravdu” iz 2022. godine, oligarh Igor Kolomojski je izjavio da ga je upravo Mindič upoznao sa Zelenskim.

Mindič je igrao ključnu ulogu u stvaranju tog saveza. Kolomojski je značajno pomogao Zelenskom u predsjedničkoj kampanji 2019. godine. Iako mu je Zelenski oduzeo ukrajinsko državljanstvo 2022, a Služba bezbednosti Ukrajine (SBU) ga je uhapsila zbog pranja novca 2023, optužnica protiv Mindiča ponovo otvara pitanje tog odnosa.

Mindičev lagan pristup predsedničkoj administraciji dodatno podgreva sumnje. Pored toga što je Zelenski koristio njegov blindirani automobil, Mindič se nekoliko puta sastao sa Andrijem Jermakom, šefom predsedničkog kabineta. Iako ništa od ovoga ne dokazuje da je Zelenski tolerisao moguće malverzacije, nameće se pitanje njegovog prosuđivanja i okruženja koje je sebi izgradio.

Zbog ovih sumnji, toksičnosti energetskog skandala i predstojeće moguće predaje Pokrovska, spekulacije o kraju Zelenskog su sve glasnije.

– Uži krug je uvek problem za gotovo svakog ukrajinskog predsjednika. Za Zelenskog, to su prijatelji. Ljudi koje je poznavao i kojima je verovao. Ali život ga je nekoliko puta kaznio, naročito sada sa Mindičem, pokazujući da prekomjerno vjerovanje prijateljima može loše da se završi – rekao je politikolog Volodimir Fesenko za “Kijev indipendent”.

“Bilo je samo pitanje trenutka kada će neko iz užeg kruga krenuti da se bogati”

Bez političkog iskustva i sa obećanjem da će “ubaciti sveža lica” u zatvoreno političko okruženje, Zelenski je 2019. godine formirao svoj tim u hodu. Bez adekvatnog izbora, prijatelji i poslovni partneri postali su njegov jezgro.

– Narod je glasao za Zelenskog kao ideju, a ne za njegov tim ili ideologiju. Na kraju imamo situaciju gdje je donošenje odluka koncentrisano u Predsedničkom kabinetu. Apsolutna vlast apsolutno korumpira. Bilo je samo pitanje vremena kada će neko iz užeg kruga početi da se bogati ili da igra svoju igru – smatra Oleh Sakian.

Tokom svoje predsjedničke kampanje, Zelenski je isticao dve ključne slabosti tadašnjeg predsjednika Petra Porošenka: korupciju i nepotizam, piše “Kijev indipendent”. Šest godina nakon početka svog mandata, Zelenski se našao na meti iste kritike, uvučen u korupcijski skandal.

U prve dvije godine vladavine, oko 30 ljudi povezanih sa porodicom Zelenskog ili njegovom bivšom komičarskom grupom imenovano je na visoke pozicije, piše istraživačkom medij “Bihus.Info”.

Zanimljivo je da je, prema anketi Kijevskog međunarodnog instituta za sociologiju iz 2024, oko 50 odsto Ukrajinaca navelo da je lider Ukrajine ispunio malo ili nijedno od obećanja iz predsedničke kampanje. Polovina ljudi koja je imala to mišljenje istakla je “nepoštene, korumpirane ljude u njegovom timu”, dok je 32 odsto ukazalo na nedostatak kompetentnog osoblja.

Zelenski je već mnogo puta preživio nemoguće

Ipak, impresivni politički refleksi predsednika znače da ga ne treba prerano otpisati. Čak i pre rata, bio je slabiji u anketama od Petra Porošenka, ali ga je njegova odlučna reakcija u prvim danima ruske invazije pretvorila u nacionalnog heroja.

Kada je Valerij Zalužni, sada ambasador u Londonu, prošle godine nadmašio Zelenskog po popularnosti, Zelenski je uspeo da preokrene narativ i stvori patriotski talas nakon neuspelog sastanka u Ovalnom kabinetu sa američkim predsednikom Donaldom Trampom. Ako dozvoli da ova istraga dođe do kraja, skandal bi mu čak mogao dati političku municiju.

Zelenski je izabran 2019. godine na platformi borbe protiv političke i vojne korupcije, ali su njegove rane istrage mnogi smatrali politički motivisanim. Malo Ukrajinaca je žalilo zbog sankcija protiv Viktora Medvedčuka 2021. godine, ali su akcije protiv bivšeg predsednika Ukrajine Petra Porošenka podstakle percepciju da Zelenski koristi antikorupcijske procedure da bi se obračunao sa protivnicima.

Sada ima šansu da promeni taj narativ. Iako je Mindič navodno pobegao iz zemlje i malo je verovatno da će biti uhapšen, suđenje u odsustvu bi pokazalo da niko nije iznad zakona. Zelenski bi takođe stekao političke poene za obračun sa ozloglašeno netransparentnim energetskim sektorom.

Energetski sektor je godinama žarište korupcije

Krajem 1990-ih i početkom 2000-ih, industrija uglja bila je leglo poligon za profite oligarha zasnovanih na koruptivnim subvencijama. Kada je tadašnja potpredsednica vlade Julija Timošenko pokušala da sprovede reforme, predsednik bivši predsednik Ukrajine Leonid Kučma ju je odmah otpustio.

Snažna borba protiv korupcije u energetskom sektoru danas bi imala ogroman uticaj na kratkoročno finansiranje i dugoročni plan obnove Ukrajine. Racije NABU-a poklopile su se sa britanskom donacijom od 13 miliona funti i nemačkom donacijom od 40 miliona evra za obnovu energetske mreže uništene ruskim napadima. Efikasna borba protiv korupcije smanjila bi rizik od zloupotrebe ove pomoći i oslabila protivnike Ukrajine u krugu predsjednika Trampa.

Ukrajina takođe nastoji da se pozicionira kao buduće središte za obnovljivu energiju u Evropi i privuče velike investicije iz Evropske unije i EBRD-a. Stabilno i transparentno okruženje je neophodno za ove investicije.

Energetski skandal je ključni test za Volodimira Zelenskog. Njegova reakcija na postupke NABU-a mogla bi da odluči da li će ova kriza ojačati ili potkopati njegove izglede za reizbor poslije rata, piše espreso.

