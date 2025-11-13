Erdoganov plan za Gazu: Turska spremna učestvovati, ali samo uz trajno primirje

Članica NATO-a Turska bila je jedan od najglasnijih kritičara razornog dvogodišnjeg izraelskog napada na Gazu, nazivajući ga genocidom.

Pojavila se kao ključni akter i posrednik u naporima za prekid vatre, izražavajući želju da se pridruži stabilizacijskim snagama uprkos ponovljenim prigovorima Izraela.

Na brifingu u Ankari, ministarstvo je također saopćilo kako Turska vjeruje da Civilno-vojni koordinacijski centar (CMCC) pod američkim vodstvom mora osigurati nesmetanu dostavu humanitarne pomoći u Gazu u skladu s međunarodnim pravom, prenosi Reuters.

