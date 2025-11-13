Svijet

Politički potres na KIPRU: Erdogan podržava podjelu ostrva

Objavljeno prije 10 minuta

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je danas da Turska smatra da je najrealnije rješenje političkog zastoja oko Cipra postojanje dviju država na tom etnički podijeljenom otoku.

Na zajedničkoj konferenciji za novinare s novoizabranim predsjednikom ciparskih Turaka, Tufanom Erhurmanom, Erdogan je podržao politiku dviju država , kako bi se okončala gotovo 50 godina stara podjela otoka , izvještava Reuters.

„Grčko-ciparska strana rješenje za Cipar vidi u svođenju ciparskih Turaka na status manjine u partnerskoj državi, koja sada ne postoji“, rekao je Erdogan .

Erhurman , koji je u svom prvom inozemnom posjetu, prema tradiciji, posjetio Tursku , koja je jedina priznaje odcjepljenu Tursku Republiku Sjeverni Cipar, rekao je da obje strane na otoku moraju ” naučiti lekciju ” iz prošlih metoda koje nisu dale rezultate ili su završile neuspješno.

„Ciparski Turci su jedan od dva osnivačka partnera otoka i ovaj status za moj narod nije otvoren ni za raspravu, pregovore ili cjenkanje. Nitko ne bi trebao očekivati ​​da slijedimo put koji je nekoliko puta isproban u prošlosti i nije nikamo doveo“, rekao je Erhurman.

Cipar je podijeljen na grčki i turski dio od 1974. godine, a mirovni pregovori između ciparskih Grka i ciparskih Turaka zastali su od 2017. godine. Republika Cipar, gdje živi grčko stanovništvo, članica je Europske unije.


