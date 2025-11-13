Politički potres na KIPRU: Erdogan podržava podjelu ostrva

Na zajedničkoj konferenciji za novinare s novoizabranim predsjednikom ciparskih Turaka, Tufanom Erhurmanom, Erdogan je podržao politiku dviju država , kako bi se okončala gotovo 50 godina stara podjela otoka , izvještava Reuters.

„Grčko-ciparska strana rješenje za Cipar vidi u svođenju ciparskih Turaka na status manjine u partnerskoj državi, koja sada ne postoji“, rekao je Erdogan .

Erhurman , koji je u svom prvom inozemnom posjetu, prema tradiciji, posjetio Tursku , koja je jedina priznaje odcjepljenu Tursku Republiku Sjeverni Cipar, rekao je da obje strane na otoku moraju ” naučiti lekciju ” iz prošlih metoda koje nisu dale rezultate ili su završile neuspješno.

„Ciparski Turci su jedan od dva osnivačka partnera otoka i ovaj status za moj narod nije otvoren ni za raspravu, pregovore ili cjenkanje. Nitko ne bi trebao očekivati ​​da slijedimo put koji je nekoliko puta isproban u prošlosti i nije nikamo doveo“, rekao je Erhurman.

Cipar je podijeljen na grčki i turski dio od 1974. godine, a mirovni pregovori između ciparskih Grka i ciparskih Turaka zastali su od 2017. godine. Republika Cipar, gdje živi grčko stanovništvo, članica je Europske unije.

