Erdoganov plan za Gazu: Turska spremna učestvovati, ali samo uz trajno primirje

Glavno očekivanje Turske od planiranih Međunarodnih stabilizacijskih snaga u Gazi jeste da pruže garancije da će krhko primirje trajati, saopćilo je u četvrtak ministarstvo odbrane te zemlje.

Članica NATO-a Turska bila je jedan od najglasnijih kritičara razornog dvogodišnjeg izraelskog napada na Gazu, nazivajući ga genocidomm,pišu Vijesti

Pojavila se kao ključni akter i posrednik u naporima za prekid vatre, izražavajući želju da se pridruži stabilizacijskim snagama uprkos ponovljenim prigovorima Izraela.

Na brifingu u Ankari, ministarstvo je također saopćilo kako Turska vjeruje da Civilno-vojni koordinacijski centar (CMCC) pod američkim vodstvom mora osigurati nesmetanu dostavu humanitarne pomoći u Gazu u skladu s međunarodnim pravom, prenosi Reuters.

