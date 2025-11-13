Ko je supruga novog gradonačelnika New Yorka? Upoznala Zohrana putem aplikacije, ima 28 godina i evo čime se bavi

Supruga Zohrana Mamdanija Rama Duwaji je umjetnica koja je djelomično zaslužna za njegovu kampanju. Potiče iz Sirije, a nazivaju je i savremenom princezom Dianom.

Dvadesetosmogodišnja ilustratorica i keramičarka, Duwaji, prvi put je viđena uz Mamdanija na njegovom pobjedničkom skupu, kada je on izjavio: „Ne postoji niko koga bih radije imao pored sebe u ovom trenutku, i u svakom trenutku.“

Iako ne voli biti u centru pažnje, upućeni tvrde da je žena koju je Mamdani upoznao prije četiri godine na aplikaciji za upoznavanje po imenu Hinge, imala važnu ulogu u oblikovanju njegove kampanje.

Svojim umjetničkim okom unijela je vizuelni identitet u izbornu kampanju. Sirijsko-američka umjetnica pomogla je u razradi Mamdanijevog „brand identiteta“, kao i u estetskom oblikovanju kampanje, od jarkih boja do fonta korištenog u njegovim „programskim izjavama“ i oglasima.

Duwaji je poznata kao diskretna, ali izuzetno podržavajuća figura iza kulisa, potpuno posvećena političkim ambicijama svog muža. Kada je Mamdani u junu ostvario veliku pobjedu na demokratskim predizborima, na društvenim mrežama je napisala: „Ne bih mogla biti ponosnija.“

Ako bi poželjela sopstvenu političku karijeru, vrata su joj već širom otvorena. Ima impresivnih 361.000 pratilaca na Instagramu. „Ona je naša savremena princeza Diana“, izjavio je njen prijatelj Hasnein Bati za New York Times.

Poput svog muža, dugogodišnjeg protivnika izraelske politike, i Duwaji je muslimanka s izraženim stavovima o Bliskom istoku. Njen Instagram prepun je ilustracija koje prikazuju glad i patnju u Gazi, palestinske zastave i poruke o ugnjetavanju antizraelskih demonstranata.

U aprilu je izjavila: „Vjerujem da svako ima odgovornost da govori protiv nepravde, a umjetnost ima moć da tu poruku prenese.“

Rama Duwajži se u New York preselila 2021. godine, nakon studija u Virginiji, i počela raditi kao umjetnica. Njene ilustracije, najčešće crno-bijele i često s prikazima nje same ili ljudi arapskog porijekla, objavljivane su u časopisima The New Yorker i The Washington Post.

Rama Duwaji i Zohran Mamdani upoznali su se 2021., a vjerili su se krajem 2024. godine. Izvori tvrde da su se dogovorili da ona ostane van reflektora kako bi zadržali dio privatnosti. Njihovo vjenčanje pratila je skromna ceremonija u matičnoj službi i snimci para koji se vraća kući prepunim metroom, u svoj stan u Astoriji, u Kvinsu, koji je pod zakupom sa regulisanom kirijom.

Ako jednog dana odluči izaći iz sjenke svog supruga, Duwaji će shvatiti da uloga supruge gradonačelnika New Yorka zahtijeva mnogo vremena.

– Srećom, njena mladost će joj dati dovoljno energije – rekla je Shirleyanne McCray, bivša supruga nekadašnjeg gradonačelnika Bila de Blazija. „Što i priliči gradu koji nikada ne spava.“

