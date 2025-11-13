Majka ubila devetogodišnjeg sina! Policija zatekla horor prizor, ljekari mogli samo da konstatuju smrt

Strašna tragedija potresla je italijanski gradić Mugiju kraj Trsta, gde je majka sinoć u porodičnom domu oduzela život svom devetogodišnjem sinu prerezavši mu grkljan.

Riječ je o ženi ukrajinskog porekla koja je bila razvedena od oca dječaka, a porodica je, prema dostupnim informacijama, bila pod nadzorom suda i socijalnih službi, piše italijanski Il Messaggero.

Otac alarmirao policiju

Zločin je otkriven nakon što je otac dečaka, koji ne živi u oblasti Friuli–Venecija Đulija, postao zabrinut jer nije mogao da stupi u kontakt sa bivšom suprugom.

Obratio se policiji, koja je po dolasku u stan u centru Mugije pronašla tijelo djeteta. Ljekari su mogli samo da konstatuju smrt, piše Nova.

Facebook komentari