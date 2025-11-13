Polarna fronta “juri” prema Njemačkoj: Stiže iznenadna promjena vremena

Blago jesensko vrijeme i dalje dominira velikim dijelovima Njemačke. U četvrtak (13. novembra) očekuje se porast temperature između 15 i 22 stepena Celzijusa na mnogim mjestima – na nadmorskoj visini od 1.500 metara, američki vremenski model GFS pokazuje vrijednosti oko 10 do 15 stepenio. Ali ovo toplo razdoblje završit će brže nego što bi mnogi željeli, pišu njemački mediji.

Počevši od nedjelje (16. novembra), sa sjevera će se približavati snažna polarna fronta koja bi, prema modelu GFS, mogla uzrokovati masovni pad temperature već početkom sedmice, piše Fenix.

Iznenadno zimsko vrijeme u Njemačkoj: Polarna fronta donosi mraz i snijeg

Dolaskom polarne fronte, vrijeme će se potpuno promijeniti. Prema GFS modelu, očekuje se da će zračne mase na nadmorskoj visini od 1.500 metara naglo pasti s dvoznamenkastih pozitivnih temperatura na između nula i minus osam stepeni Celzija – pad temperature do 20 stepeni!

Kiša će se pretvarati u snijeg na srednjim i višim nadmorskim visinama, pišu njemački mediji.

Europski vremenski modeli su oprezniji

GFS model predviđa da će hladni val, dok su europske i njemačke prognoze opreznije.

U planinama je moguć snijeg, ali zimsko razdoblje u nizinama je prilično malo vjerovatno. Jedno je, međutim, sigurno: nakon kratkog razdoblja visokih temperatura, Njemačka se suočava sa značajnom promjenom vremena – a polarna fronta mogla bi biti prvi znak približavanja zime, prenosi Radiosarajevo.

