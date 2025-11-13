Njemačka vraća vojni rok: Svi 18-godišnjaci moraju na ljekarski pregled

Kako piše njemački BILD, dugotrajni sukob između ministra odbrane Borisa Pistoriusa (SPD) i zastupnika Unije (CDU/CSU) te socijaldemokrata (SPD) napokon je riješen.

Glavni ishod dogovora: Svi 18-godišnji muškarci u Njemačkoj ubuduće će morati proći lejkarski pregled (musterung) kako bi se utvrdila njihova sposobnost za vojnu službu.

Ako se među sposobnima ne prijavi dovoljan broj dobrovoljaca, uvođenje u vojsku obavljat će se odabirom. Tako je ukinuto ranije planirano “dvostruko odabiranje”, koje je predviđalo da se najprije izvuče ko ide na ljekarski pregled, a zatim ko od njih zapravo mora služiti vojsku.

Pistorius pod pritiskom: traži se jasan plan rasta vojske

Prema informacijama iz stranačkih krugova, ministar Pistorius je popustio u zahtjevima vladajućih frakcija i pristao izraditi detaljan plan za povećanje broja vojnika i pričuve Bundeswehra.

Uprkos dogovoru, još nije poznato jesu li postignuti kompromisi oko drugih tačaka zakona, primjerice Pistoriusova plana za “kratkoročne vojnike” – pripadnike koji bi obavljali samo zaštitarske dužnosti uz minimalnu obuku.

Ovakva ideja izazvala je kritike, posebno iz redova Unije, koja je ministra optužila da takvim mjerama “umjetno uljepšava statistiku novih vojnika”.

Plan u četiri faze i novi sukobi u pozadini

Izvorni prijedlog zakona SPD-a i CDU/CSU-a predviđao je četiri faze:

Dobrovoljno javljanje mladih muškaraca za liječnički pregled.

Odabir ako nema dovoljno dobrovoljaca.

Odabir tko će biti pozvan na služenje.

Provedba vojnog roka prema potrebama vojske.

Međutim, sredinom oktobra Pistorius je na sjednici SPD-a emocionalno odbacio taj plan, tvrdeći da je bio zaobiđen u donošenju odluka. Nakon toga su pregovori nastavljeni u užem timu zastupnika zaduženih za obranu.

Prema planovima njemačkog Ministarstva odbrane, od 2026. godine Njemačka bi trebala svake godine uvesti između 3000 i 5000 novih kadeta u vojnu službu, prenosi Radiosarajevo.

