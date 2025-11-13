Svijet

Amerika uvela nove snakcije: Evo ko je ovaj put na udaru!

12.7K  
Objavljeno prije 1 sat

Amerika uvela nove snakcije…

 Donald Tramp, Foto: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

SAD, zajedno sa evropskim saveznicima i Izraelom, optužuju Teheran da koristi svoj nuklearni program kao paravan za pokušaje razvoja sposobnosti proizvodnje oružja, dok Iran tvrdi da je njegov nuklearni program isključivo miroljubivog karaktera.

Sjedinjene Američke Države u srijedu su uvele sankcije pojedincima i kompanijama u više zemalja zbog podrške Iranu u proizvodnji balističkih raketa i dronova, saopštio je Stejt department, u okviru najnovijeg pokušaja da se izvrši pritisak na Teheran, piše Espreso.

Ukupno 32 osobe i subjekta iz Irana, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Turske, Kine, Indije, Nemačke i Ukrajine, koji upravljaju mrežama nabavke, ciljana su u današnjim sankcijama, navodi se u saopštenju Ministarstva finansija SAD, prenio je Rojters.

“Ove mreže predstavljaju pretnju za osoblje SAD i saveznika na Bliskom istoku, kao i za komercijalni brodski saobraćaj u Crvenom moru”, dodaje se u saopštenju.

SAD, zajedno sa evropskim saveznicima i Izraelom, optužuju Teheran da koristi svoj nuklearni program kao paravan za pokušaje razvoja sposobnosti proizvodnje oružja, dok Iran tvrdi da je njegov nuklearni program isključivo miroljubivog karaktera.


Teme:, ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh