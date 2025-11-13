Amerika uvela nove snakcije: Evo ko je ovaj put na udaru!

SAD, zajedno sa evropskim saveznicima i Izraelom, optužuju Teheran da koristi svoj nuklearni program kao paravan za pokušaje razvoja sposobnosti proizvodnje oružja, dok Iran tvrdi da je njegov nuklearni program isključivo miroljubivog karaktera.

Sjedinjene Američke Države u srijedu su uvele sankcije pojedincima i kompanijama u više zemalja zbog podrške Iranu u proizvodnji balističkih raketa i dronova, saopštio je Stejt department, u okviru najnovijeg pokušaja da se izvrši pritisak na Teheran, piše Espreso.

Ukupno 32 osobe i subjekta iz Irana, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Turske, Kine, Indije, Nemačke i Ukrajine, koji upravljaju mrežama nabavke, ciljana su u današnjim sankcijama, navodi se u saopštenju Ministarstva finansija SAD, prenio je Rojters.

“Ove mreže predstavljaju pretnju za osoblje SAD i saveznika na Bliskom istoku, kao i za komercijalni brodski saobraćaj u Crvenom moru”, dodaje se u saopštenju.

