MUK U U TEL AVIVU: CIA otkrila šta je IZRAELSKA vojska planirala u GAZI, informacije podijelili s BIJELOM kućom

Sjedinjene Američke Države prikupile su prošle godine obavještajne podatke o izraelskim zvaničnicima koji su razgovarali o tome kako su njihovi vojnici slali Palestince u tunele u Gazi za koje su Izraelci vjerovali da su možda minirani, navode dvojica bivših američkih zvaničnika upoznatih s tim pitanjem.

Informacije su podijeljene s Bijelom kućom i analizirane unutar američke obavještajne zajednice u posljednjim sedmicama administracije bivšeg predsjednika Joea Bidena, rekli su zvaničnici, piše Reuters.

Obavještajni podaci prikupljeni u posljednjim mjesecima 2024. godine izazvali su pitanja unutar Bijele kuće i obavještajnih agencija o tome koliko je široko ova taktika bila primjenjivana i da li su izraelski vojnici djelovali po naređenjima vojnih komandanata, navode isti izvori. Zvaničnici, koji su govorili pod uvjetom anonimnosti zbog osjetljivosti informacija iz oblasti nacionalne sigurnosti, nisu precizirali da li su Palestinci pomenuti u izvještajima bili civili ili zarobljenici.

Reuters nije mogao utvrditi da li je Bidenova administracija razgovarala o tim obavještajnim podacima s izraelskom vladom. Bivši zvaničnici Bijele kuće nisu odgovorili na zahtjeve za komentar, a ni CIA nije dala izjavu.

U saopćenju, Izraelske snage (IDF) navele su da “zabranjuju korištenje civila kao ljudskih štitova ili njihovo prisiljavanje na učešće u vojnim operacijama na bilo koji način”. Vojna policija trenutno istražuje “sumnje u vezi s angažmanom Palestinaca u vojnim misijama”, navodi se u istom saopćenju.

Izraelska vlada nije odgovorila na pitanja o tome da li je razmatrala ove obavještajne podatke s američkom stranom.

Medijski izvještaji također ukazuju da je Hamas koristio civile kao ljudske štitove, uključujući postavljanje svojih boraca unutar civilnih objekata poput bolnica. Hamas je odbacio te optužbe.

Militanti predvođeni Hamasom oteli su 251 taoca tokom napada 7. oktobra 2023. godine i ubili još 1.200 ljudi, prema izraelskim podacima. Izraelska ofanziva kao odgovor na napade, prema navodima zdravstvenih vlasti u Gazi, do sada je odnijela gotovo 69.000 palestinskih života.

