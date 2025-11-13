Gde je Putin? Kako Kremlj krije njegovu lokaciju s tri gotovo identične kancelarije

„Nakon intervjua, još posla“, kaže novinar, ponavljajući narativ Kremlja da Putin neprestano radi na tome da zemlja bude sigurna i jaka. U kutu ekrana piše „Novo-Ogaryovo“ – glavna predsjednička rezidencija u predgrađu Moskve – a snimka prikazuje Putina kako hoda prema vratima svog ureda i poseže za kvakom.

I tu se otkriva istina: položaj kvake i još nekoliko detalja otkrivaju da video nije snimljen u Novo-Ogaryovu, otkrila je istraga Radija Slobodna Europa (RSE).

U stvarnosti, snimka je napravljena više od 1500 kilometara južnije, u gotovo identičnom uredu u Bočarov Ručeju, državnoj rezidenciji u Sočiju, na obali Crnog mora.

Sistema, ruski istraživački ogranak Radija Slobodna Europa (RSE), otkrio je da postoje ne samo jedna, već dvije kopije Putinova ureda u Novo-Ogarjovu – jedna u Sočiju, a druga u Valdaju, otprilike na pola puta između Moskve i Sankt Peterburga – te da je Kremlj godinama bio neiskren u vezi s lokacijom predsjednika.

U većini slučajeva koje je identificirala Sistema, sastanci za koje se tvrdi da su se održali u Novo-Ogaryovu zapravo su snimljeni u Sočiju ili Valdaju, gradu na obali jezera čiju šumovitu lokaciju Putin preferira otkako je pokrenuo potpunu invaziju na Ukrajinu koja je dovela do ukrajinskih napada dronovima na vojne i industrijske ciljeve u Rusiji.

Istraga ukazuje na vrlo tajanstveni Kremlj koji je redovito obmanjivao javnost o Putinovoj lokaciji barem posljednjih nekoliko godina. Također, postavlja se pitanje točnog vremena sastanaka i razgovora koje najavljuje Putinova administracija.

U istraživačkom izvješću objavljenom u kolovozu, Sistema je otkrila da je najmanje pet sastanaka u Kremlju, za koje se tvrdilo da su se održali u travnju ili svibnju, zapravo snimljeno mjesecima ranije. Putin je nastavio s obmanom ove jeseni: od kolovoza Kremlj je objavio najmanje sedam starih snimaka predsjednikovih sastanaka, predstavljajući ih kao nove, otkrila je Sistema.

Iza vrata broj 1…

Između ostalog, Sistema je do svojih otkrića o tri gotovo identična ureda došla proučavanjem oko 700 videozapisa koje je objavila Putinova administracija ili su prikazani na državnoj televiziji, kao i analizom slika objavljenih na službenoj web stranici Kremlja.

Novinari su također proučili veliku količinu materijala, uključujući objave na društvenim mrežama i procurjele putne zapise koji detaljno opisuju planove i stvarna putovanja Putinove pratnje, poput sigurnosnog osoblja i novinara državne televizije koji ga prate.

Izvješće iz listopada 2020. jednostavan je, ali zapanjujući primjer.

U uredu u Novo-Ogaryovu, kvaka pored Putinovog stola postavljena je nešto niže od spoja koji odvaja zidne ploče s obje strane – što je jasno vidljivo na snimkama i fotografijama prostorije, uključujući i slike tvrtke koja je postavljala parket.

Međutim, iako kvaka na vratima za kojom Putin poseže dok izlazi iz ureda izgleda isto, postavljena je nešto više od spoja na zidu – razlika je samo nekoliko centimetara, ali je nepobitna. To znači da je intervju zapravo snimljen u Sočiju, a ne blizu Moskve.

Među ostalim detaljima koji otkrivaju neslaganja između lokacije koju je objavio Kremlj i stvarne lokacije brojnih sastanaka za koje se tvrdi da su se održali u Novo-Ogaryovu su: uzorci na Putinovim kravatama, oblik TV stalka, nijansa površine stola i tekstura drvenog pladnja za dokumente na stolu.

Sustav je potvrdio svoja otkrića o Putinovoj stvarnoj lokaciji u videozapisima analizom putnih dokumenata. Primjerice, televizijski intervju iz kolovoza 2020., za koji je Kremlj tvrdio da je snimljen u Novo-Ogaryovu, zapravo je, sudeći po detaljima poput kvake na vratima, snimljen u Sočiju.

I doista, elektronička karta kupljena putem putničke agencije povezane s Kremljem, a koju je dobila Sistema, pokazuje da je novinar Sergej Briljov letio iz Sočija u Moskvu 27. kolovoza, na dan kada je intervju emitiran na državnoj televiziji.

Ovaj i drugi interni dokumenti ruske državne televizije došli su u posjed novinara Sisteme zahvaljujući procurjelim e-mailovima korporacije VGTRK, koje im je dostavio Projekt za izvještavanje o organiziranom kriminalu i korupciji (OCCRP).

Putovanja koja otkrivaju istinu

Konkretno, snimka iz rujna 2020., za koju se tvrdilo da je nastala u Novo-Ogaryovu, prema e-poruci koju je Sistema vidjela, zapravo je bila razlog zašto je producent državne televizije zamolio kolegu da organizira putovanje u Soči za poznatog novinara Pavela Zarubina i nekoliko članova televizijske ekipe.

Zarubin, jedan od autora tjedne informativne emisije na državnoj televiziji Rossiya-1 koja se fokusira na Putina, često je putovao u Soči i donosio snimke koje je Kremlj potom predstavljao kao snimljene u Novo-Ogaryovu, otkrila je Sistema.

Procurili putni dokument i kratki isječak iz jedne od Zarubinovih emisija otkrivaju da je pripadnik predsjedničke zaštite zadužen za komunikacije proveo jednu noć u Sočiju u vrijeme kada je snimka s Putinom, za koju se tvrdilo da potječe iz Novo-Ogarjova, zapravo snimljena u Bočarov Ručeju u listopadu 2021.

Osim kvake, postoje i drugi detalji koji razlikuju ured u Novo-Ogaryovu od onog u Bočarovom Ručju – poput položaja zgloba na zidu iza Putinovih leđa i nogu TV stalka.

Korištenje Bočarovljevih ruča od strane čelnika Kremlja datira još iz vremena Nikite Hruščova, sovjetskog vođe od 1953. do 1964., i njegovog nasljednika Leonida Brežnjeva. Zgrada u kojoj su se tada održavali sastanci, izgrađena 1950-ih, kasnije je srušena i zamijenjena novom zgradom izgrađenom uoči Zimskih olimpijskih igara u Sočiju 2014. godine.

Snimka snimljena nedugo nakon ceremonije otvaranja igara prikazuje prijem kojem su prisustvovale ruske kulturne osobe, kao i Vladimir Putin i Alina Kabajeva, olimpijska prvakinja u ritmičkoj gimnastici iz 2004. godine, za koju se naveliko tvrdi da je njegova dugogodišnja partnerica i majka najmanje dvoje njegove djece.

Tijekom godina, Putin je u Bočarovom Ručeju ugostio mnoge druge čelnike i ruske dužnosnike. Tijekom pandemije covida-19, veći dio 2020. i 2021., oko trećine sastanaka za koje se tvrdilo da su se održali u Novo-Ogaryovu, zapravo su, prema dokazima koje je prikupila Sistema, održani u Bočarovom Ručeju.

Putin je također provodio puno vremena u Valdaju, gdje je održavao sastanke u uredu koji izgleda gotovo identično onome u blizini Moskve i onome u Sočiju.

Izolacija i sigurnost

Posljednjih godina Putin sve više preferira Valdaj. Od veljače 2023., godinu dana nakon pokretanja potpune invazije na Ukrajinu, uglavnom se povukao iz Bočarovog Ručeja.

Nadalje, snimke Kremlja i drugi materijali koje je analizirala Sistema sugeriraju da su se gotovo svi Putinovi sastanci za koje se tvrdi da su snimljeni u Novo-Ogaryovu tijekom 2025. zapravo održali u Valdaju.

U Valdaju se nalazi i državna rezidencija, a paviljon za sastanke i konferencije izgrađen je 2016. na mjestu bivšeg teniskog terena u šumovitom dijelu kompleksa. Izgradnju je izvela ista tvrtka koja je radila obnove u Novo-Ogaryovu i Bočarovom Ručju.

Kao i u slučaju Bočarovog Rucheja, položaj spoja na zidu iza Putinove stolice jedan je od znakova da se ne radi o Novo-Ogaryovu. Još jedan detalj koji razlikuje Valday od druga dva ureda je termostatski prekidač postavljen točno u sredinu zidne ploče. Na Putinovom stolu, uzorak na drvenom pladnju za dokumente također ima drugačiji uzorak.

Na temelju vizualnih detalja, vremena putovanja i drugih dokaza, Sistema je utvrdila da je jedan od mnogih sastanaka održanih u Valdayu bio sastanak kabineta tri dana nakon požara u trgovačkom centru u sibirskom gradu Kemerovu u ožujku 2018. u kojem je poginulo najmanje 60 ljudi, većinom djece – sedam dana nakon što je Putin osigurao svoj četvrti predsjednički mandat. Kremlj je tvrdio da se sastanak održao u Novo-Ogaryovu.

Dok je Rusija gomilala trupe uz granicu s Ukrajinom uoči potpune invazije 24. veljače 2022., Putin je 7. prosinca 2021. putem video veze razgovarao s tadašnjim američkim predsjednikom Joeom Bidenom, koji ga je upozorio na posljedice napada, dok je Putin kritizirao Kijev i NATO. Taj razgovor održan je iz Sočija.

Nakon toga, Putin je otputovao u Valdaj, gdje je održao nekoliko sastanaka, prema nalazima Sisteme, dok je Kremlj tvrdio da je on bio stacioniran i djelovao iz Novo-Ogarjova.

Od 24. veljače do 12. travnja, dok su ruske snage isprva napredovale na više fronti, ali su potom potisnute iz predgrađa Kijeva, ne uspijevajući pokoriti Ukrajinu i time otvarajući put dugotrajnom ratu koji se nastavlja bez jasnog kraja na vidiku, Putin je održao najmanje 12 sastanaka u ili iz svog ureda u Valdaju, otkrila je Sistema.

Analiza snimki i drugih dokaza također pokazuje da je 29 od 30 Putinovih pojavljivanja u tom uredu između siječnja i kraja rujna ove godine zapravo snimljeno u Valdayu – gdje je, u nekom trenutku posljednjih godina, prekidač termostata premješten na isto mjesto kao i uredi u Novo-Ogaryovu i Sočiju.

Konstantin Gaze, sociolog koji proučava ruski autoritarizam i birokraciju, kaže da usred rata protiv Ukrajine – u kojem su ruski energetski i vojni objekti sve češće meta napada dronovima i raketama – postoji jednostavan razlog zašto Putin preferira Valdaj.

„Naravno, radi se o sigurnosti“, rekao je Gaze.

Prema njegovim riječima, Bočarov ručej je relativno izložen jer se nalazi na brdu u Sočiju, dok bi istaknute obrambene mjere privukle pozornost u elitnom moskovskom predgrađu gdje se nalazi Novo-Ogarjovo. Rezidencija Valdaj je mnogo tajnovitija, a ruska redakcija Radija Slobodna Europa (RSE) u kolovozu je izvijestila da je u njezinoj blizini postavljeno 12 protuzračnih sustava, uglavnom raketnih sustava Pancir-S1.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov pročitao je pitanja koja mu je Sistema poslala prije objave ovog članka, ali nije odgovorio. Ni press služba VGTRK-a nije komentirala upite novinara.

Još 2020. godine, nakon što je ruski medij Projekt prvi izvijestio da Putin ima dva gotovo identična ureda – u Novo-Ogaryovu i Bocharovo Rucheju – Peskov je rekao da je izvješće netočno i da ne postoje “identični uredi”.

Putinova administracija nikada nije odgovorila na dokaze da je obmanula rusku javnost o lokacijama stotina sastanaka.

Facebook komentari