“SAKSIJE SU POPADALE, CIJELA ZGRADA SE TRESLA” Snažan zemljotres pogodio Kipar!

Zemljotres jačine 5,3 stepena po Rihteru pogodio je Kipar.

Potres je registrovan na dubini od 17 kilometara, na 44 kilometra zapadno od Limasola.

Epicentar potresa bio je u blizini Pafosa.

Građani kažu da je potres trajao nekoliko sekundi i da je dobro prodrmao.

U ovom trenutku nema izvještaja o materijalnoj šteti, a građani javljaju da su im stvari padale sa polica.

“Saksije su popadale, cijela zgrada se tresla”, “Bio je kratak ali jak”, “Pafos je baš osetio potres”, navode građani u komentarima.

U Limasolu je potres dobro zaljuljao lustere, a građani navode da su drhtanje osetili pod nogama u hodu.

“Ljuljale su se lampe, tresao se namještaj”, naveli su u komentarima na EMSC.

Podsetimo, Kipar je trusno područje, a svaki jači potres ume da izazove strah kod mještana, pogotovo starijih, koji su preživjeli stravičan potres jačine 6,8 stepeni po Rihteru 1996. godine, piše espreso.

