STIGAO NAJVEĆI RATNI BROD NA SVIJETU, A TENZIJE RASTU: Trampu ne smeta samo Maduro, već još jedan “loš momak”!

Udarna grupa brodova američkih marinaca, na čelu sa najvećim ratnim plovilom na svijetu – nosačem aviona “USS Džerald R. Ford”, stigla je na Karibe, piše Srbija Danas.

BBC prenosi da je to potvrdila Ratna mornarica SAD.

Navodi se da se dolazak ove udarne grupe, kojoj je predsednik Donald Tramp prošlog mjeseca naredio raspoređivanje u tom regionu, dešava usred aktuelnih udara na brodove koji navodno prevoze drogu i tenzija sa Venecuelom.

Amerika je do sada izvela najmanje 19 udara na brodove na Karibima i istočnom Pacifiku, ubivši najmanje 76 ljudi.

Venecuelanski predsjednik Nikolas Maduro i drugi zvaničnici te zemlje optužili su SAD da “fabrikuju” krizu i pokušavaju da sruše ljevičarsku socijalističku vladu latinoameričke države.

Raspoređivanje moćnog nosača aviona takođe dolazi usred tenzija između Trampove administracije i kolumbijskih vlasti na čelu sa predsjednikom Gustavom Petrom, koga je Tramp okarakterisao kao “nasilnika i lošeg momka”.

Petro je juče naredio kolumbijskim snagama javne bezbednosti da ne razmenjuju obaveštajne podatke s američkim federalnim agencijama sve dok se napadi na brodove na Karibima ne zaustave.

On je na društvenoj mreži Iks napisao da borba protiv droge “ne smije biti važnija od ljudskih prava naroda Kariba”.

Američka Ratna mornarica je saopštila da je udarna grupa juče ušla u zonu odgovornosti Južne komande SAD – koja nadgleda Latinsku Ameriku i Karibe.

Udarnu grupu predvodi nosač aviona “USS Džerald R. Ford”, koji sam prevozi više od 4.000 mornara i desetine aviona.

U udarnoj grupi su i razarači naoružani navođenim raketama i razni drugi brodovi.

Portparol Pentagona Šon Parnel rekao je da će ove snage “ojačati kapacitete SAD da otkrivaju, prate i ometaju nezakonite aktere i aktivnosti koje narušavaju bezbednost i prosperitet” Amerike i da će pomoći u “ometanju trgovine narkoticima” i sprečavanju aktivnosti kriminalnih grupa u regionu.

Udarna grupa na čelu sa nosačem aviona pridružila se značajnim vojnim snagama SAD koje su već raspoređene u regionu, uključujući hiljade vojnika, podmornicu na nuklearni pogon i vojne avione u bazi u Portoriku.

Zajedno, oni čine najveće američko prisustvo raspoređeno u i oko Latinske Amerike u poslednjih nekoliko decenija.

SAD su nastavile da izvode napade na brodove koji navodno prevoze drogu u tom regionu.

Trampova administracija tvrdi da su napadi neophodni da bi se zaustavio ulazak droge u SAD.

Ranije ove nedjelje, američke vlasti su objavile da su izvele još dva udara u Pacifiku, ubivši šest ljudi.

Pored podsticanja napetosti sa vladama Kolumbije i Venecuele, udari su doveli do zabrinutosti nekih posmatrača zbog kršenja ljudskih prava.

Kolumbijski predsednik Petro se takođe suočio sa kritikama, ali i s američkim sankcijam, zbog nevoljnog odgovora na aktivnosti kriminalnih grupa koje se bave trgovinom drogom.

Ipak, AFP je objavio da su juče kolumbijski vojni oficiri otkrili da su i sami pokrenuli vazdušne napade na gerilsku organizaciju koja se bavi trgovinom drogom u regionu Amazona, ubivši 19 ljudi.

Ranije ovog mjeseca Tramp je umanjio značaj glasina o tome da planira da sruši venecuelansku vladu ili započne rat.

– Svaki brod koji vidite da je uništen ubije 25.000 ljudi drogama i uništava porodice širom naše zemlje – kazao je Tramp u intervjuu za CBS.

Na direktno pitanje da li SAD planiraju bilo kakve napade na kopnu, Tramp je odbio da to isključi tu opciju.

– Ne bih bio sklon da kažem da bih to uradio… Neću vam reći šta ću da uradim sa Venecuelom, da li bih to uradio ili ne bih – poručio je tada šef Bijele kuće.

