Američki milijarder ima jednostavan savjet za one koji tek počinju tražiti posao

Njegov savjet je jednostavan: Dajte prednost radu za malu kompaniju nego da se borite raditi u velikoj korporaciji. Naime, prema njegovim riječima, izgledno je da su vaše vještine korištenja umjetne inteligencije u velikoj kompaniji nebitne.

“Možda znate kako učinkovito koristiti umjetnu inteligenciju, ali to je nešto što svi znaju u kompanijinom velikom odjelu informacionih tehnologija (IT)”, dodaje.

S druge strane, kako je ukazao Cuban, male i srednje kompanije nemaju tu dubinu.

“One su obično poduzetnički vođene i nemaju fleksibilnost zaposliti ljude da istražuju stvari. Zapošljavanje nekog ko je tek diplomirao da radi na projektima umjetne inteligencije je za njih jeftino i može im donijeti rezultate”, naglasio je, prenosi Klix.

Ovo je shvatio na osnovu iskustva iz svojih i tuđih kompanija. Shodno tome, za male kompanije je kazao da se moraju drugačije takmičiti i da nemaju resurse za veliki IT odjel.

“Baš kao što smo vidjeli u ranim danima interneta, zapošljavana su djeca koja su se osjećala ugodnije s internetom, koja su naučila o njemu i mogla su primijeniti nove stvari. Svojoj djeci kažem ono što govorim svakom malom djetetu: Postojat će dvije vrste kompanija. One koje su odlične u umjetnoj inteligenciji i one koje su nekada bile u biznisu. Ako tražite posao, bit će lakše raditi za malu nego za veliku kompaniju”, naglasio je Cuban.

On ima troje djece, od čega su dvije kćerke koje studiraju i kojima savjetuje da nauče što više o umjetnoj inteligenciji, prenosi CNBC.

