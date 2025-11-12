Svijet

Turski vojni transportni avion C-130 srušio se na granici Gruzije i Azerbejdžana

5.7K  
Objavljeno prije 40 minuta

Avion je poletio iz Azerbejdžana ka Turskoj, a akcije spasavanja su odmah pokrenute.

Turski vojni transportni avion C-130 srušio se jučer na granici Gruzije i Azerbejdžana, a kako je saopštilo Ministarstvo odbrane Turske, svi, uključujući posadu i vojnike su poginuli.

Turski predsednik Redžep Tajip Erdogan izrazio je aučešće žrtvama pada vojnog transportnog aviona C-130 na granici Gruzije i Azerbejdžana, nazvavši ih “mučenicima”.

– Uz božju volju, prebrodićemo ovaj pad sa minimumom muke. U našim molitvama smo uz naše mučenike – rekao je Erdogan.

U objavi na društvenim mrežama ministarstva navodi se da je avion poleteo iz Azerbejdžana ka Turskoj i da su u koordinaciji s vlastima Azerbejdžana i Gruzije odmah započete akcije traganja i spasavanja, prenosi turski Hurijet.


Teme:, , ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh