Turski vojni transportni avion C-130 srušio se na granici Gruzije i Azerbejdžana

Turski vojni transportni avion C-130 srušio se jučer na granici Gruzije i Azerbejdžana, a kako je saopštilo Ministarstvo odbrane Turske, svi, uključujući posadu i vojnike su poginuli.

Turski predsednik Redžep Tajip Erdogan izrazio je aučešće žrtvama pada vojnog transportnog aviona C-130 na granici Gruzije i Azerbejdžana, nazvavši ih “mučenicima”.

– Uz božju volju, prebrodićemo ovaj pad sa minimumom muke. U našim molitvama smo uz naše mučenike – rekao je Erdogan.

U objavi na društvenim mrežama ministarstva navodi se da je avion poleteo iz Azerbejdžana ka Turskoj i da su u koordinaciji s vlastima Azerbejdžana i Gruzije odmah započete akcije traganja i spasavanja, prenosi turski Hurijet.

🇬🇪🇦🇿🇹🇷 TUAF543 | Turkish Air Force C-130 (reg. 68-01609) Aircraft tracked departing Ganja earlier today, later signal lost over Georgian territory. Footage below apparently shows the crash of the same aircraft, currently under verification. pic.twitter.com/1Qjt0FiBtY — Visioner (@visionergeo) November 11, 2025

