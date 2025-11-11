Velika Britanija zadala težak udarac Trumpu

Odluka Londona, ocjenjuje CNN u tekstu koji naziva svojom ekskluzivom, predstavlja značajan raskol s najbližim saveznikom i partnerom u razmjeni obavještajnih podataka te naglašava rastući skepticizam oko zakonitosti američke vojne kampanje u Latinskoj Americi.

Godinama je Britanija, koja upravlja nizom teritorija na Karibima, gdje ima raspoređene i obavještajne resurse, pomagala SAD-u u lociranju brodova za koje se sumnjalo da prevoze drogu, kako bi ih američka obalna straža mogla presresti, rekli su izvori. To je značilo da bi brodovi bili zaustavljeni, posada uhapšena, a droga zaplijenjena, prenosi Jutarnji list.

Obavještajni podaci obično bi bili poslani u Joint Interagency Task Force South, radnu grupu stacioniranu na Floridi, koju čine i predstavnici brojnih partnerskih država i koja radi na suzbijanju ilegalne trgovine drogom.

No, ubrzo nakon što je SAD u septembru počeo izvoditi smrtonosne napade na brodove, London je izrazio zabrinutost da bi SAD mogao koristiti britanske obavještajne podatke za odabir ciljeva. Britanski zvaničnici vjeruju da se američkim vojnim napadima, u kojima je poginulo 76 ljudi, krši međunarodno pravo, rekli su izvori.

Obustava razmjene obavještajnih podataka započela je prije više od mjesec dana, dodali su.

Visoki povjerenik UN-a za ljudska prava Volker Türk prošlog je mjeseca izjavio da se napadima krši međunarodno pravo te da predstavljaju “izvansudska pogubljenja”. Ujedinjena Kraljevina se slaže s tom ocjenom, rekli su izvori za CNN.

Britanska ambasada u Washingtonu i Bijela kuća nisu odgovorili na zahtjeve za komentar, a zvaničnik Pentagona rekao je samo da ministarstvo “ne komentariše obavještajna pitanja”.

Prije nego što je američka vojska u septembru počela uništavati brodove, borba protiv ilegalne trgovine drogom bila je u nadležnosti policijskih tijela i američke obalne straže. Članovi kartela i krijumčari droge tretirani su kao kriminalci s pravom na pošteno suđenje, što je bio pristup s kojim se London u potpunosti slagao, rekli su izvori.

No, administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa tvrdi da američka vojska može legalno ubijati osumnjičene krijumčare jer predstavljaju neposrednu prijetnju Amerikancima te se radi o “neprijateljskim borcima” koji su u “oružanom sukobu” sa SAD-om, prema dopisu koji je administracija poslala Kongres.pišu Vijesti.

Ured pravnog savjetnika ministarstva pravosuđa izdao je mišljenje, koje je još uvijek klasifikovano, pojačavajući taj argument, kako je saopćio CNN, a Trump je kvalifikovao niz narkokartela kao “strane terorističke grupe”. Bijela kuća je više puta poručila da su postupci administracije “u potpunosti u skladu sa Zakonom o oružanom sukobu”, dijelom međunarodnog prava koji je osmišljen kako bi se spriječili napadi na civile.

