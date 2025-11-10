Očevici opisali mjesto nesreće kao prizor iz noćne more: Ruski miloner izgorio u autu, hrpa novčanica letjela po putu! VIDEO

U noći između subote i nedelje ruski kripto-milioner Aleksej Dolgih poginuo je u saobraćajnoj nesreći u Moskvi. Vozio je svoj lamborgini urus vrijedan 360.000 evra kada je izgubio kontrolu nad vozilom. Kamera iz drugog automobila snimila je trenutak kada je 36-godišnjak prošao pored njih brzinom većom od 150 km/h. Nedugo zatim, na snimku se vidi zapaljeni automobil, prenosi Kronen Zeitung.

Dolgih nije bio sam u vozilu u trenutku nesreće, sa njim su bila još trojica saputnika, od kojih se jedan takođe bavio kriptovalutama.

Poslije sudara, automobil se prevrnuo i zapalio. Dolgih i jedan saputnik poginuli su na licu mesta, dok su preostale dvije osobe teško povređene. Očevici su opisali mjesto nesreće kao prizor iz noćne more. Djelovi olupine letjeli su na sve strane, a po putu su bile razbacane novčanice. Policija je potvrdila da je kod razbijenog automobila pronašla veliku količinu gotovine.

Gotovo 600 kazni za 15 mjeseci

Otkako je prije 15 meseci kupio lamborgini, Dolgih je sakupio ukupno 586 saobraćajnih prekršaja. Prema pisanju lista “The Sun”, ruske banke su ga poslednjih mjeseci stavile na crnu listu zbog sumnje na pranje novca.

🔴 Crypto entrepreneur Alexey Dolgikh killed in Lamborghini crash on Moscow’s International Highway The accident occurred overnight, with the supercar striking an obstacle, according to the prosecutor’s office. Traffic police report the driver lost control. pic.twitter.com/RD3s0vW0aT — Telbloggram (@Telbloggram) November 10, 2025

Facebook komentari