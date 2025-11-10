Supertajfun na Filipinima: Najmanje pet mrtvih, 1,4 miliona raseljenih

Najveći udar tajfuna pogodio je sjeverni dio arhipelaga, udarivši u obalu provincije Aurora na glavnom ostrvu Luzon kao supertajfun, s vjetrovima do 185 kilometara na sat i udarima do 230 km/h.

Čitava sela su bila potopljena, a desetine gradova ostale su bez struje u ponedjeljak. U ponedjeljak su škole i vladine kancelarije širom glavnog ostrva Luzon bile zatvorene, a zatvaranje bi trebalo biti nastavljeno u utorak. To uključuje i glavni grad Manilu.

Masivna oluja – najveća koja je do sada ove godine prijetila Filipinima – bila je široka 1.800 kilometara.

Udar je stigao dok su se centralni Filipini još uvijek suočavali s ogromnom štetom koju je prouzrokovao tajfun Kalmaegi, u kojem je poginulo najmanje 224 ljudi,piše Vijesti

Vlasti su upozorile da, iako je tajfun prošao, jake kiše i dalje predstavljaju opasnost u određenim područjima.

Više od 1,4 miliona ljudi raseljeno je u skloništa za hitne slučajeve ili domove rođaka prije nego što je Fung-wong stigao do kopna, a više od 300.000 ljudi još uvijek je boravilo u centrima za evakuaciju u ponedjeljak.

Prema prognozama, oslabljeni Fung-wong će sljedeće pogoditi Tajvan, a očekuje se da će naseljena zapadna obala biti pogođena. Međutim, najobilnije padavine očekuju se duž planinske istočne obale.

