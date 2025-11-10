Trump: Svaki Amerikanac koji nije bogat će dobiti po 2000 dolara od carina

U objavi na društvenoj mreži Truth Social, Trump je pojasnio da isplate neće obuhvatiti „osobe s visokim primanjima”, a kritičare carina nazvao je „budalama”, tvrdeći da SAD prikuplja „bilione dolara”, piše Business Insider.

U objavi na društvenim mrežama, Trump je napisao: „Prikupljamo bilione dolara i uskoro ćemo početi otplaćivati naš OGROMAN DUG, 37 biliona dolara.”

„Dividenda od najmanje 2000 dolara po osobi (ne uključujući osobe s visokim primanjima!) bit će isplaćena svima”, dodao je.

Upitna zakonitost i stvarni prihodi

Ova najava dolazi u trenutku dok Vrhovni sud preispituje zakonitost Trumpovih carina, koje je on opravdavao Zakonom o međunarodnim izvanrednim ekonomskim ovlastima (IEEPA). Niži sudovi ranije su utvrdili da su mnoge od tih pristojbi bile nezakonite.

Ideju o isplati carinske dividende Amerikancima u iznosu od 1000 do 2000 dolara predsjednik je spomenuo još u oktobru u intervjuu za One America News Network, hvaleći prihode od carina za koje je predvidio da će donijeti više od bilion dolara godišnje. Međutim, podaci Ministarstva finansija mnogo su skromniji. U septembarskom izvještaju navodi se da je u fiskalnoj 2025. godini od carinskih pristojbi prikupljeno 195 milijardi dolara.

Politička borba oko troškova života

Za potrošače suočene s rastućim troškovima života i trenutnom obustavom rada vlade, ideja o dividendi mogla bi biti posebno privlačna. Ipak, za takav plan vjerovatno bi bilo potrebno odobrenje Kongresa, a sam Trump je ranije poručivao da bi prihode od carina radije usmjerio na smanjenje državnog duga.

Govoreći jutros u emisiji „This Week” na ABC-u, ministar finansija Scott Bessent rekao je voditelju Georgeu Stephanopoulosu da cilj administracije s carinama nije bio prikupljanje prihoda, nego „uravnoteženje trgovine”.

Trumpova objava predstavlja novi potez u dugotrajnoj političkoj borbi oko pristupačnih cijena proizvoda i usluga. Svoju predsjedničku kampanju dobrim dijelom je izgradio upravo na tom pitanju, često kritikujući bivšeg predsjednika Joea Bidena zbog inflacije i obećavajući da će „odmah sniziti cijene” po preuzimanju dužnosti.

Odgovor demokrata

U posljednje vrijeme, sličnu strategiju koriste i demokrati. Ove sedmice, demokratski kandidati, uključujući Zohrana Mamdanija, ostvarili su pobjede na izborima u New Yorku, New Jerseyju i Virginiji, fokusirajući se upravo na brige građana oko rasta životnih troškova.

Mamdani, novoizabrani gradonačelnik New Yorka kojeg je Trump nazvao „komunistom”, obećao je zamrzavanje stanarina, besplatnu brigu o djeci, javni prijevoz te osnivanje gradskih trgovina mješovitom robom.

„Donalde Trumpe, znam da gledate, imam dvije riječi za vas: Pojačajte zvuk”, poručio je Mamdani u svom pobjedničkom govoru, prenosi Novi.

Facebook komentari