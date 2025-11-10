“CIJELI SVIJET SE PLAŠI TRUMPA, ALI NE I JA” – Zelenski otkrio PRAVU ISTINU o skandaloznoj situaciji sa Amerikancem!

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da se cijeli svijet plaši američkog predsednika Donalda Trampa, ali ne i on, i negirao je tvrdnje da je Tramp bacio karte sa linijama fronta u Ukrajini tokom njihovog burnog sastanka u oktobru u Bijeloj kući, kada je očekivao da će dobiti američke krstareće rakete “tomahavk”.

– Nije ništa bacao. Siguran sam – rekao je Zelenski novinarima u Kijevu, koji je odnose sa Trampom opisao kao “normalne”, “poslovne” i “konstruktivne”, prenosi danas Gardijan.

Kako su mediji javili nakon sastanka, Tramp je navodno vršio pritisak na Zelenskog da prihvati maksimalističke uslove ruskog predsednika Vladimira Putina za okončanje rata, i rekao je Zelenskom da će ruski lider “uništiti” Ukrajinu ako se ne složi sa Putinovim uslovima.

Zelenski je kazao i da se “svi na svijetu” plaše Trampa, ali ne i on.

– Ne, mi nismo neprijatelji Amerike. Mi smo prijatelji. Pa zašto bismo se plašili? – upitao je Zelenski.

“Kralj Čarls uticao na Trampa da više podrži Ukrajinu”

Predsjednik Ukrajine rekao je da je kralj Velike Britanije Čarls III odigrao ključnu ulogu iza kulisa, odnosno da je ohrabrio i odobrovoljio predsjednika SAD Donalda Trampa da aktivnije podrži Ukrajinu. Zelenski je u intervjuu za “Gardijan” u nedjelju rekao da je situacija promenjena zahvaljujući kralju nakon njegove napete rasprave s Trampom u Ovalnom kabinetu Bijele kuće u februaru, tokom koje je došlo do neslaganja između dvojice predsjednika.

Ključni trenutak, prema ukrajinskom lideru, desio se tokom druge državne posete Trampa Velikoj Britaniji u septembru, kada se lično sastao sa kraljem Čarlsom.

– Ne poznajem sve detalje, ali razumem da je njegovo veličanstvo poslao predsjedniku Trampu važne signale – rekao je Zelenski, ističući Trampovo veliko poštovanje prema britanskom monarhu.

On je posebno pohvalio kraljevu podršku Ukrajini, opisujući ga kao “veoma osetljivog prema Ukrajincima”.

Ukrajina želi da naruči 27 sistema “patriot” od SAD

Zelenski je rekao da Kijev namerava da naruči 27 sistema protivvazdušne odbrane “patriot” od američkih proizvođača, kako bi ojačala odbranu zemlje od ruskih vazdušnih napada. Zelenski je “Gardijanu” kazao i da bi evropske države mogle da proslede Kijevu sisteme “patriot” koje imaju. Istakao je da ruski predsednik Vladimir Putin naređuje “terorističke napade” na energetski sistem Ukrajine, u kojima ubija civile i ostavlja ljude bez struje i vode.

– On ne može da stvara tenzije u našem društvu na bilo koji drugi način – ocenio je Zelenski i dodao da tjesno sarađuje sa međunarodnim partnerima kako bi ojačao odbranu Ukrajine od ruskih dronova.

“Nikad dosta pomoći”

Na pitanje da li Evropska unija i Velika Britanija čine dovoljno da pomognu Ukrajini pred zimu, Zelenski je odgovorio da “nikad nije dovoljno”, i da će biti dovoljno pomoći kada ona dovede do toga da se rat završi.

On je kazao i da ima dobar odnos sa britanskim premijerom Kirom Starmerom i “stalne kontakte” sa Londonom, kao i da bi želeo da britanski vojnici stignu u Ukrajinu i zauzmu položaje na granici sa Belorusijom, i prije postizanja mirovnog sporazuma sa Rusijom, kada se razmatra slanje mirovnih snaga.

Zelenski je kazao i da je odluka o raspoređivanju trupa EU u Ukrajini izbor zemalja članica, i da ako Kijev bude previše insistirao, postoji rizik od gubitka “finansijske i vojne podrške” zemalja partnera.

