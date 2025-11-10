Ministri masovno bježe sa sastanaka vlade: Netanyahu bijesan

Mjere su izdane na zahtjev Netanyahua .

Kako je navedeno, ministru koji zakasni ili propusti sjednicu bez opravdanja bit će zabranjeno iznošenje prijedloga vezanih uz njegovu službu na sljedećoj sjednici.

Dodaje se da ministru koji zakasni ili odsustvuje s dva sastanka bez prethodnog odobrenja neće biti odobrena sredstva za službeno putovanje u inozemstvo.

Izraelski mediji izvijestili su da je na početku današnje sjednice bilo prisutno samo devet ministara . Gotovo 20 od 30 ministara uopće se pojavilo.

Netanyahu je bio bijesan , prema izvješću, i zaprijetio je da će početi objavljivati ​​​​zapisnike o prisutnosti na sastancima.

Također, slična situacija dogodila se i na prošlotjednoj sjednici vlade.

