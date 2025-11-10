Svijet

Ministri masovno bježe sa sastanaka vlade: Netanyahu bijesan

Objavljeno prije 1 sat

Nakon rastuće frustracije izraelskog premijera Benjamina Netanyahua zbog slabe posjećenosti sjednica kabineta, njegov tajnik Yossi Fuchs izdao je niz mjera za kažnjavanje odsutnih ministara, kao i onih koji kasne.

Mjere su izdane na zahtjev Netanyahua .

Kako je navedeno, ministru koji zakasni ili propusti sjednicu bez opravdanja bit će zabranjeno iznošenje prijedloga vezanih uz njegovu službu na sljedećoj sjednici.

Dodaje se da ministru koji zakasni ili odsustvuje s dva sastanka bez prethodnog odobrenja neće biti odobrena sredstva za službeno putovanje u inozemstvo.

Izraelski mediji izvijestili su da je na početku današnje sjednice bilo prisutno samo devet ministara . Gotovo 20 od 30 ministara uopće se pojavilo.

Netanyahu je bio bijesan , prema izvješću, i zaprijetio je da će početi objavljivati ​​​​zapisnike o prisutnosti na sastancima.

Također, slična situacija dogodila se i na prošlotjednoj sjednici vlade.


