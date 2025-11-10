ORBAN JE GOTOV? Vidio se sa Trampom, uspio da dobije izuzeće, ali stigla mu je jedna jako LOŠA VIJEST!

Američki predsjednik Donald Tramp je za američku stranu postigao čvrst trgovinski sporazum – veoma skup za Budimpeštu, dok napretka po pitanju okončanja rata u susednoj Ukrajini nema, piše Blic.

Pored toga, za Orbana stižu alarmantne vesti pred izbore, jer se čini da je njegov glavni protivnik Peter Mađar u vođstvu.

Orbanov problem je što se Mađarska, zajedno sa Slovenijom i Češkom, uveliko oslanja na uvoz goriva iz Rusije. Evropska unija je, preko ovih zemalja, potrošila 260 milijardi evra na rusko gorivo od početka ruske invazije na Ukrajinu 2022, navodi “Indipendent”.

Taj problem je izgleda rješen, nakon sastanka u Bijeloj kući između Trampa i Orbana, koji se dugo smatraju političkim saveznicima na globalnoj sceni.

“Hil” piše da je njihov susret bio svojevrsni “festival ljubavi” i da je američki predsjednik nazvao mađarskog premijera “velikim liderom” prije nego što ga je uveo u Bijelu kuću.

Orban je, sa svoje strane, rekao da je potrebno “otvoriti zlatno doba američko-mađarskih odnosa”, a takođe je uputio nekoliko kritika na račun Trampovog prethodnika Džoa Bajdena, što Tramp, kako piše “Hil”, sigurno cijeni.

Veći dio posjete vrteo se oko Orbanovog zahtjeva da Tramp obezbjedi Mađarskoj izuzeće od američkih sankcija za nastavak uvoza ruske nafte. Prema “Indipendentu”, njihov susret može da znači samo loše vijesti za Evropu, Ukrajinu i širi Zapad, a veoma dobre za Kremlj.

Šta je Orban dobio

Mađarska je postigla sporazum o kupovini američkog gasa, nuklearne energije i neodređenih sistema naoružanja u zamjenu za privremeno izuzeće od američkih sankcija na rusku naftu i gas. Dok kritičari kažu da se energetska zavisnost od Rusije zamijenjuje sa energetskom zavisnošću od Amerike, Orbanova vlada tvrdi da postiže veću raznolikost u snabdjevanju.

Uprkos višegodišnjem pritisku saveznika EU i NATO da Budimpešta prestane da troši milijarde na rusku energiju, Orban je dobio:

Izuzeće od američkih sankcija koje stupa na snagu 21. novembra, a za koje je jedan zvaničnik Bijele kuće rekao BBC-u da je vremenski ograničeno na godinu dana (mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto tvrdi da će biti neograničeno)

Prema izuzeću, Mađarska takođe može da nastavi da kupuje ruski gas preko Turskog toka koji prolazi kroz Balkan.

Kako piše BBC, Orbanov argument koji je impresionirao Trampa – da Mađarska, kao zemlja bez izlaza na more, nema alternativu ruskoj nafti – nije baš tačan.

U petak je mađarska energetska kompanija MOL rekla da bi se 80% njihovih potreba za naftom moglo uvesti preko naftovoda Adrija iz Hrvatske, iako uz veće troškove logistike i tehničke rizike.

Ipak, jednogodišnje izuzeće koje su SAD odobrile biće dragoceno olakšanje za mađarska domaćinstva ove zime. Orban je rekao da bi se, bez tog izuzeća, računi za komunalne usluge “mogli povećati i do tri puta u decembru”. Ograničavanje tih računa bilo je ključni deo njegove popularnosti u Mađarskoj još od 2013, navodi BBC.

Šta je dobio Tramp

Mađarska će od SAD kupiti nuklearno gorivo, tečni prirodni gas i vojnu tehnologiju u vrijednosti od više od 1,5 milijardi dolara, uz dalju obavezu da kupi američku nuklearnu tehnologiju u vrijednosti do 20 milijardi dolara.

Prema “Blumbergu”, Orban je pristao da kupi tečni prirodni gas od Amerike u vrijednosti od 600 miliona dolara-

Mađarska je takođe pristala da kupi američke nuklearne gorivne šipke za svoju nuklearnu elektranu Paks 1 (po ceni od 114 miliona dolara), paralelno sa onima koje kupuje od ruskog Rosatoma i francuskog Framatoma

Mađarska je takođe pristala da kupi američku tehnologiju za proširenje kratkoročnog skladištenja potrošenog nuklearnog goriva u Paksu za 100-200 miliona dolara

Možda je najznačajniji dio sporazuma mađarska obaveza da kupi do 10 malih modularnih nuklearnih reaktora iz SAD, po ceni od 10-20 milijardi dolara

Konačno, razgovaralo se o sporazumu o zameni valuta, prema kojem bi centralne banke SAD i Mađarske mogle da razmenjuju valute. To bi značilo da bi tokom buduće finansijske krize u Mađarskoj, centralna banka SAD mogla da obezbjedi dolare Budimpešti, što bi poboljšalo finansijsku sigurnost u Mađarskoj. Orban je rekao da su Amerikanci obećali da će zaštititi ekonomsku stabilnost Mađarske ukoliko njen finansijski sistem bude napadnut spolja

Šta Orban nije dobio

Nije uspeo da postigne ponovno uvođenje sporazuma o dvostrukom oporezivanju između SAD i Mađarske, koji je ukinut 2022, što šteti međusobnoj trgovini.

Takođe nije dobio nov datum za potencijalni samit između Trampa i ruskog predsjednika Vladimira Putina u Budimpešti, kao deo napora za okončanje rata u Ukrajini.

O ratu u Ukrajini

Tramp i Orban su takođe diskutovali o ratu, a kako piše “Skaj njuz” američki predsjednik je upitao mađarskog premijera da li misli da Ukrajina može da dobije rat.

“Čuda se dešavaju”, odgovorio je Orban, preneo je “Skaj njuz”.

Orban je takođe predvideo da će Tramp vratiti Rusiju u okrilje Zapada nakon kraja rata.

“Ako američki predsjednik postigne mir, ako se postigne sporazum, mislim da će Rusija biti reintegrisana u svetsku ekonomiju, u evropski bezbednosni sistem, pa čak i u evropski energetski sektor – rekao je Orban, dodajući da će “to dati veliki podsticaj mađarskoj ekonomiji”, istakao je mađarski premijer.

Mađar vodi u anketama

BBC ukazuje da je trenutak u kojem je Orban dobio izuzeće od američkih sankcija zanimljiv i da Tramp očigledno želi da pomogne svom prijatelju da pobedi na parlamentarnim izborima u aprilu.

Orban je ovim dogovorom izbjegao potencijalnu energetsku krizu koja bi mogla da ugrozi njegovu predizbornu kampanju.

Glavni protivnik Orbana na izborima Peter Mađar – čija nova stranka Tisa ubedljivo vodi u anketama sa podrškom od 48% spram 37% podrške za Orbanovu partiju Fides – rekao je u nedelju da je Orban sporazumom sa Trampom “prodao Mađarsku”.

“Putovanje u Vašington nije bio mađarski uspjeh, već Orbanov lični put za bjekstvo. Orban se obavezao se da će potrošiti milijarde u SAD u zamenu za jednogodišnje izuzeće od sankcija”, rekao je Mađar, obećavajući da će, ako pobedi na izborima, napraviti preokret u spoljnoj politici i vratiti Mađarsku svojim zapadnim saveznicima, piše espreso.

