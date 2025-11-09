Khan Yunis: Dignuta u vazduh četiri ključna tunela

Tunele su locirali i uništili vojnici 7. oklopne brigade, pješačke brigade Golani i elitne inženjerijske jedinice Jahalom, izvještava The Times of Israel.

Izraelske obrambene snage (IDF) su priopćile da su trupe također uništile desetke zgrada koje je Hamas koristio za terorističke aktivnosti, u kojima je pronađeno mnogo oružja.

Izraelska vojska je izjavila da će ostati raspoređena u Gazi u skladu s sporazumom o prekidu vatre i da će nastaviti djelovati kako bi uklonila svaku neposrednu prijetnju.

