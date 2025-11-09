Stoltenberg: Zelenski je tražio da NATO preduzme mjere kao u BiH, odbili smo ga

Bivši generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg je poručio da je u februaru 2022. godine predsjednik Ukrajine iz bunkera u Kijevu ga molio da NATO uvede zonu zabrane letenja nad Ukrajinom.

– Zvao me je iz bunkera u Kijevu, pored kojeg su bile raspoređene ruske tenkovske jedinice. Rekao je: “Prihvatam da ne pošaljete kopnene snage NATO-a, iako se s tim ne slažem. Ali, molim vas, zatvorite zračni prostor” – prisjetio se Stoltenberg za The Times.

Ispričao je da je Zelenski na taj način se htio pozvati na iskustvo NATO kontrole zračnog prostora nad BiH. Pojasnio je i razloge zašto su morali odbiti zahtjev.

– Razumijem zašto to želite. Ali to se neće desiti, jer bi, ako bi NATO zatvorio ukrajinski zračni prostor, prvo bilo potrebno onesposobiti ruske sisteme protuzračne odbrane u Bjelorusiji i Rusiji, jer ne možemo letjeti nad ukrajinskim zračnim prostorom dok su ruske protuzračne rakete uperene u avione NATO-a. A ako bi se ruski avion ili helikopter našao u zraku, morali bismo ga oboriti, i tada bismo se našli u stvarnom ratu između NATO-a i Rusije. A to ne namjeravamo učiniti – ispričao je.

