Šokantni prizori iz turističkog raja: Ogromni valovi zapljusnuli obalu, ima mrtvih…

Najmanje tri osobe su preminule nakon što su ogromni valovi pogodili obalu španjolskih Tenerifa. U subotu su, naime, zabilježena tri smrtna slučaja na tri različite lokacije uz obalu.

Stajali na vidikovcu iznad bazena

Kristofer (Christoffer) Holmgren iz Švedske bio je svjedok jednog od tih tragičnih događaja. Sa svojom djevojkom i njihovim jednogodišnjim sinom upravo je napustio morski bazen u Puerto de la Cruzu kada su udarili valovi.

– Krenuli smo na ručak i stajali na vidikovcu iznad bazena, ispričao je Holmgren za Aftonbladet.

Odjednom su čuli ženu kako vrišti na španjolskom. Nekoliko sekundi kasnije vidjeli su kako valovi prelaze preko zidova i povlače ljude u more.

– Bilo je strašno. Gledali smo kako ljudi padaju u more. Stajali smo samo 30 metara dalje i osjećali se potpuno bespomoćno, rekao je.

– Ljudi su očajnički pokušavali izvesti reanimaciju prije dolaska ambulante, ispričao je Holmgren.

El Día piše kako je žrtva bila 79-godišnja žena iz Nizozemske. Iako su hitne službe brzo reagirale i pokušale reanimaciju, starija žena je preminula na licu mjesta.

Visoki valovi, osim Puerto de la Cruza, pogodili su i La Guanchu (Charco del Viento) te Anagu (Roque de las Bodegas), navodi španjolski El Día. Ukupno je ozlijeđeno 15 ljudi.

Druga tragedija dogodila se u La Guanchi, na području poznatom kao Charco del Viento, gdje je poginuo 43-godišnji muškarac iz La Orotave. Muškarac je bio u ribolovu kada je pao u more s visine na opasnom području poznatom kao „Đavolja špilja“. Unatoč brzoj intervenciji helikoptera spasilačke službe, preminuo je prije dolaska u bolnicu.

Ozlijeđeno šest turista

U Anagi, na Roque de las Bodegas, ozlijeđeno je šest francuskih turista. Jedna žena je zbog težih ozljeda helikopterom prevezena u bolnicu Nuestra Señora de La Candelaria. Svi su bili u zabranjenoj zoni, zanemarujući sigurnosne barijere. Još jedan smrtni slučaj zabilježen je u El Médanu (općina Granadilla de Abona), gdje je tijelo muškarca pronađeno kako pluta u vodi. Unatoč pokušajima reanimacije spasilaca i medicinskog osoblja, muškarac je preminuo.

Prema prvim procjenama, u više slučajeva zabilježeno je nepoštivanje sigurnosnih uputa i ignoriranje zabrana pristupa obali. Vlasti apeliraju na oprez i poštivanje upozorenja, osobito u vrijeme kada su vremenski uvjeti nestabilni.

