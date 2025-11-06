Palestinci iz Gaze zatvoreni u podzemnom izraelskom zatvoru: Nema svjetla, ne dobijaju ni hranu

Deseci Palestinaca iz Gaze zadržani su u izraelskom podzemnom zatvoru Rakefet, gdje nikada ne vide dnevno svjetlo, uskraćuje im se adekvatna hrana i zabranjuje svaki kontakt s vanjskim svijetom, uključujući informacije o porodicama, navodi Javni komitet protiv mučenja u Izraelu (PCATI).

Među pritvorenima su najmanje dva civila – 34-godišnji medicinski tehničar, uhapšen dok je radio u bolnici, i mladi prodavač hrane, priveden na kontrolnoj tački.

Obojica su mjesecima držana bez optužnice ili suđenja. Advokati PCATI-ja dokumentirali su premlaćivanja i nasilje, u skladu sa poznatim praksama mučenja u drugim izraelskim pritvorskim centrima.

Historijat i namjena zatvora

Zatvor Rakefet otvoren je početkom 1980-ih za smještaj najopasnijih članova izraelskog organiziranog kriminala, ali je ubrzo zatvoren jer su uvjeti ocijenjeni nehumanim. Njegovo ponovno otvaranje naredio je ministar nacionalne sigurnosti krajnje desnice Itamar Ben-Gvir nakon 7. oktobra 2023.

Ćelije, malo dvorište i soba za sastanke sa advokatima nalaze se potpuno pod zemljom.

Iako je prvobitno dizajniran za 15 zatvorenika, posljednjih mjeseci u njemu je boravilo oko 100 pritvorenika.

Ben-Gvir tvrdi da je cilj smještaj boraca Hamasove elitne jedinice Nukhba i pripadnika Hezbollahovih specijalnih snaga zarobljenih u Libanu.

Uslovi pritvora

Advokati koji su posjetili zatvor opisali su ekstremno loše uvjete:

– Ćelije bez prozora i ventilacije; osjećaj gušenja.

– Redovno fizičko zlostavljanje, napadi pasa, izgladnjivanje i uskraćivanje medicinske njege.

– Madraci se oduzimaju rano ujutro, vraćaju kasno navečer.

– Sastanci sa advokatima pod nadzorom maskiranih, naoružanih čuvara; ograničen kontakt i informacije o porodicama.

Medicinski tehničar posljednji put je vidio dnevno svjetlo 21. januara i nema vijesti o svojoj porodici. Advokati mogu samo prenijeti minimalne informacije ovlaštenih rođaka.

Reakcije i međunarodni kontekst

PCATI upozorava da, iako je rat u Gazi službeno završen, Palestinci ostaju u uvjetima koji krše međunarodno humanitarno pravo i predstavljaju mučenje. Prema primirju sredinom oktobra, Izrael je oslobodio 250 osuđenih palestinskih zatvorenika i 1.700 pritvorenika iz Gaze, ali najmanje 1.000 ljudi i dalje ostaje u Rakefetu i sličnim centrima.

Izraelska zatvorska služba tvrdi da djeluje po zakonu i pod nadzorom kontrolora, ali nije odgovorna za politiku hapšenja i klasifikaciju pritvorenika.

