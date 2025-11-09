Izraelski doseljenici napali Palestince, brutalno pretučena novinarka Reutersa

U napadu su povrijeđena i dva zaposlenika agencije Reuters – novinarka i sigurnosni savjetnik koji je pratio. Napadači, naoružani palicama i kamenjem, napali su grupu u blizini palestinskog sela Beita, južno od Nablusa.

Područje je već godinama poznato kao žarište nasilja ilegalnih doseljenika, a incidenti su se dodatno pojačali nakon početka rata u Gazi prije dvije godine. Tokom ovogodišnje berbe maslina, koja je započela u oktobru, zabilježen je posebno veliki porast takvih napada.Kako bi pružili podršku lokalnim poljoprivrednicima i zabilježili eventualno nasilje, izraelski i strani aktivisti često im se pridružuju tokom berbe. Novinari su redovno obaviješteni o terminima berbe, posebno u područjima gdje se očekuju sukobi.

Neregulisana naselja

Doseljenička uporišta često se sastoje od karavana ili manjih građevina i nemaju odobrenje izraelskih vlasti. Palestinci i većina država smatraju izraelska naselja nezakonitim prema međunarodnom pravu, dok Izrael to osporava.

Izraelska vojska saopćila je da je na teren poslala vojnike nakon što je primila izvještaje o “sukobu”. Međutim, svjedoci tvrde da na mjestu napada nisu vidjeli nijednog izraelskog vojnika.

– IDF osuđuje svaki čin nasilja i nastavit će raditi na održavanju sigurnosti i reda u tom području – navodi se u saopćenju izraelske vojske dostavljenom Reutersu, uz napomenu da će policija provesti dodatnu istragu. Policija, kao ni predstavnici Regionalnog vijeća Šomron koje predstavlja naselja u tom području, nisu odmah odgovorili na zahtjev za komentar.

Napad tokom berbe

Oko 30 seljana i aktivista, te desetak novinara, okupilo se u subotu kako bi pomogli u berbi kada su desetine muškaraca sišle s obližnjeg brda i napale ih.

Prema svjedocima, Reutersova fotografkinja Raneen Sawafta bila je brutalno pretučena dok se pokušavala zaštititi, a njen sigurnosni savjetnik Grant Bowden napadnut je dok ju je branio. Napadači su uništili njihovu kameru i drugu opremu.

Oboje su nosili zaštitne prsluke s jasnim oznakama “Press” i kacige, od kojih je Sawafta nakon napada imala vidljive povrede. Dvoje zaposlenika Reutersa prebačeno je ambulantnim vozilom u bolnicu u Nablusu na ljekarske preglede.

Svjedok i izraelski aktivista za ljudska prava Jonathan Pollak rekao je da je u napadu učestvovalo oko 50 maskiranih doseljenika.

– Pretukli su je nemilosrdno, kamenovali dok je ležala na zemlji, a zatim napali svakog ko je pokušao pomoći – rekao je.

Poziv na istragu

Reuters je u saopćenju pozvao izraelske vlasti da sprovedu istragu i kazne odgovorne.

– Pozivamo izraelske vlasti da istraže incident, procesuiraju odgovorne i osiguraju da novinari mogu raditi slobodno i bez straha – navedeno je u izjavi agencije.

Prema izvještaju Ujedinjenih nacija objavljenom u petak, izraelski doseljenici su u oktobru izveli najmanje 264 napada na Palestince na Zapadnoj obali – najveći mjesečni broj otkako je UN počeo voditi evidenciju 2006. godine,pišu Vijesti

Izraelske organizacije za ljudska prava upozoravaju da se ovakvi slučajevi rijetko istražuju, a počinioci gotovo nikada ne odgovaraju pred zakonom.

