Erdoan preuzima Bliski istok, Ankara je sila koju Izrael ne može ignorisati

Diplomatski potezi Turske, od Gaze do Sirije i šire, privukli su veliku pažnju izraelskih medija, koji ističu da turski predsjednik Redžep Tajip Erdoan (Recep Tayyip Erdoğan) sve više oblikuje političku ravnotežu na Bliskom istoku.

Prema izvještajima televizije N12, Erdoanovi nedavni koraci mijenjaju regionalnu dinamiku, čineći ga nezaobilaznim akterom na međunarodnoj sceni.

Turska kao ključni posrednik u Gazi

N12 posebno naglašava aktivnu ulogu turskog predsjednika u pregovorima o prekidu vatre u Gazi i u upravljanju humanitarnim posljedicama sukoba. Prema njihovim navodima, turske intervencije promijenile su regionalnu jednačinu moći, postavljajući Ankaru kao ključnog posrednika koji ima uticaj i na političke i na humanitarne procese.

Izraelski mediji također ističu da su kontakti između Erdoana i predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa (Donald Trump) dodatno proširili diplomatski prostor djelovanja Turske.

Trampov povratak u Bijelu kuću tumači se kao nova prilika za Ankaru da ojača svoj međunarodni utjecaj.

Balans između Hamasa i Zapada

Kako navodi N12, Erdoanov pristup temelji se na zadržavanju komunikacije s Hamasom, ali bez direktne konfrontacije, što Turskoj omogućava da efikasno posreduje u dostavi humanitarne pomoći stanovništvu u Gazi.

Istovremeno, Ankara nastoji održati odnose sa zapadnim silama, pozicionirajući se kao most između sukobljenih strana.

Izvještaji dodatno ukazuju na sve veći turski utjecaj u Siriji, gdje nijedna strana nema potpunu kontrolu. U tom složenom kontekstu, Turska je, prema ocjeni izraelskih analitičara, jedina dosljedna stabilizirajuća sila koja koordinira s različitim akterima radi sigurnosne i političke ravnoteže.

N12 ističe da kombinacija diplomatije i selektivne vojne intervencije prisiljava regionalne sile, uključujući i Izrael, da preispitaju svoje strategije i očekivanja.

Povezivanje s globalnim silama i strateško balansiranje

Izraelski mediji naglašavaju i jačanje turskih odnosa sa svjetskim silama. Erdoan se opisuje kao jedini muslimanski lider koji je tokom prethodnog Trampovog mandata imao direktan pristup Bijeloj kući.

Prema riječima Galije Lindenštraus (Gallia Lindenstrauss), izraelske stručnjakinje za tursku politiku, Ankara planira Trampov povratak pretvoriti u stratešku prednost, kako bi se pozicionirala kao glavni posrednik moći između Istoka i Zapada.

N12 također podsjeća da je Turska, nakon što je isključena iz programa borbenih aviona F-35, odlučila voditi nezavisniju geopolitičku politiku, približavajući se Rusiji (Russia), ali i dalje ostajući članica NATO saveza.

Analitičari smatraju da upravo taj balans – održavanje veza s obje strane – čini Tursku nepredvidivim, ali ključnim regionalnim akterom.

Modernizacija vojske i nova partnerstva

N12 u izvještaju izdvaja i modernizacijske napore turske vojske, naročito u oblasti ratnog zrakoplovstva.

Nedavni susret između Erdoana i britanskog premijera Kira Starmera (Keir Starmer), tokom kojeg su razgovarali o nabavci borbenih aviona Eurofighter Typhoon, prema izraelskim medijima, pokazuje Ankarinu strategiju očuvanja diplomatskih odnosa sa Zapadom, uz istovremeno maksimiziranje nacionalnih interesa,piše Avaz

Nova strateška realnost na Bliskom istoku

N12 zaključuje da rastući turski utjecaj u Siriji, Gazi i širem Bliskoistočnom regionu stvara novu stratešku realnost.

Erdoanova sposobnost da kombinuje diplomatske, humanitarne i vojne inicijative postavlja Tursku u poziciju neizostavnog partnera.

Prema izraelskim analitičarima, Izrael i druge regionalne sile u budućnosti će morati računati na direktno angažovanje s Ankarom u svim ključnim pregovorima i bezbjednosnim procesima.

