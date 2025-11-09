Supertajfun pogodio Filipine: Jedna regija već se suočava s uslovima opasnim po život

Oluja koja se obrušava na Filipine prerasla je u supertajfun, dok se jedna regija već bori s opasnim vremenskim uslovima koji ugrožavaju živote.Tajfun Fung Wong donosi vjetrove brzine oko 185 kilometara na sat i jake padavine, pogađajući zemlju svega nekoliko dana nakon što je prethodna oluja odnijela gotovo 200 života, navodi BBC.

Vlasti su do sada evakuisale više od 100.000 ljudi širom istočnih i sjevernih dijelova zemlje.

Prvi na udaru Bikol i Luzon

Prema podacima državne meteorološke službe Pagasa (Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration), tajfun Fung Wong – koji je lokalno poznat kao Uvan – u nedjelju će zahvatiti nekoliko oblasti snažnim vjetrovima i kišom.

Istočna regija Bikol (Bicol) prva je jutros bila direktno pogođena olujom, dok se očekuje da će Luzon (Luzon), najveće filipinsko ostrvo, biti zahvaćen do večernjih sati.

Zbog približavanja tajfuna, mnoge škole su otkazale nastavu za ponedjeljak ili su prešle na online model, dok je Filipinska aviokompanija (Philippine Airlines) obustavila niz domaćih letova.

Zvaničnici predviđaju da će Fung Wong izgubiti na snazi nakon što stigne na kopno, ali će i dalje zadržati jačinu tajfuna dok prelazi preko Luzona. Stanovnici niskih i obalnih područja, posebno na otoku Katanduanes (Catanduanes), gdje su jutros zabilježeni ekstremni vremenski uslovi, pozvani su da se evakuišu na više terene.

Pripreme duž obale

U regiji Aurora na istoku Luzona, novinari BBC-a razgovarali su s 21-godišnjim Hagunojem (Hagunoy), radnikom jednog od desetak hotela uz obalu u Sabangu (Sabang),pišu Avaz

On je ispričao kako je lokalna policija prethodnih dana obilazila obalu kako bi provjerila da su svi gosti evakuisani prije nego što stigne oluja.

– Jutros su svi hoteli prazni, a osoblje je osiguralo vrata i prozore konopcima da staklo ne bi puklo – rekao je Hagunoj.

Dodao je da će ostati na dužnosti što je duže moguće prije nego što se motociklom skloni na sigurno mjesto.

Spasilačke akcije privremeno obustavljene

Dolazak tajfuna Fung Wong primorao je vlasti da zaustave spasilačke operacije koje su počele nakon razornog tajfuna Kalmaegi (Kalmaegi) – jedne od najjačih oluja ove godine.

Obilne padavine koje je donio Kalmaegi izazvale su blatne bujice i brze poplave koje su zahvatile brojna naseljena i siromašnija područja.

Prema posljednjim informacijama, 204 osobe su poginule, a više od 100 se još vodi kao nestalo. U Vijetnamu (Vietnam) je poginulo još pet osoba.

Filipinska vlada proglasila je vanredno stanje zbog elementarne nepogode u cijeloj zemlji, što državnim agencijama omogućava bržu nabavku i distribuciju hitnih potrepština.

Strah i neizvjesnost među stanovništvom

Razaranja koja je za sobom ostavio Kalmaegi povećala su strah i napetost među Filipincima pred dolazak nove oluje.

– Evakuisali smo se jer je prošli tajfun donio poplave u naše mjesto, a sada samo želim zaštititi svoju porodicu – rekao je Norlito Dugan za novinsku agenciju AFP.

Njegova sugrađanka Maksin Dugan (Maxine Dugan) dodala je:

– Ovdje sam jer su talasi blizu moje kuće sada ogromni, živim pored obale. Vjetar je izuzetno jak, a talasi ogromni.“

Zemlja u zoni čestih oluja

Zbog svog položaja u Tihom okeanu (Pacific Ocean), Filipini spadaju među najosjetljivije zemlje svijeta kada je riječ o tropskim ciklonima.

Svake godine u toj oblasti formira se oko 20 tropskih oluja, a polovina njih direktno pogodi zemlju.

Iako klimatske promjene ne povećavaju broj tajfuna, uragana ili ciklona, topliji okeani i atmosfera čine ove oluje mnogo snažnijima, s jačim vjetrovima, obilnijim padavinama i većim rizikom od poplava u obalnim područjima.

