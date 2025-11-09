SAD očekuje najhladnija zima u posljednjih 130 godina

Prema prognozama, izuzetno hladno vrijeme zadržaće se nekoliko dana, sve do srijede. Hladni talas će se najprije proširiti na područje Plejnsa i Srednjeg zapada, a zatim u ponedjeljak i na Istočnu obalu. Očekuje se da će ekstremno niskim temperaturama biti pogođeno oko 155 miliona stanovnika.

Pad temperature i do 30 stepeni ispod prosjeka

Meteorolozi najavljuju da će temperature pasti znatno ispod prosjeka za ovo doba godine, čak i u južnim dijelovima SAD-a i na Floridi. U gradu Brooksvilleu na Floridi očekuje se da temperatura padne na samo 1 stepen Celzijusa, čime bi mogao biti oboren rekord iz 1894. godine.

Nagli pad temperatura mogao bi izazvati neobične pojave za ovo podneblje – poput smrzavanja iguana koje, kada postanu ukočene od hladnoće, često padaju sa drveća, navodi Washington Post.

Prvi snijeg u Michigenu i obilne padavine na sjeveroistoku

U dijelovima Michigena, uključujući Detroit, meteorolozi prognoziraju prvi snijeg ove sezone. Od ponedjeljka do srijede očekuju se i lokalno obilne snježne padavine u državama Ohio, Pennsylvania i New York, dok bi se snježni pokrivač mogao formirati i u gradovima poput Chicaga i Indianapolisa,pišu Vijesti

Rekordno niske vrijednosti u više američkih država

Rekordno niske temperature moguće su u 13 saveznih država, od Pennsylvanije do Floride. U Knoxvilleu (Tennessee) očekuje se maksimalna dnevna temperatura od svega 2,7 stepeni Celzijusa, što bi oborilo rekord iz 1973. godine. U Huntsvilleu (Alabama) živa bi mogla pasti na 5 stepeni, čime bi bio srušen rekord star više od 70 godina.

Stručnjaci objašnjavaju da je uzrok ovog oštrog, ali kratkotrajnog prodora hladnoće polarna vazdušna struja, koja donosi ledeni vazduh iz sjeverne Kanade prema jugu Sjedinjenih Država. Ovaj fenomen povezan je s poljem visokog atmosferskog pritiska u blizini Grenlanda, koje omogućava prodor arktičkog zraka duboko u američki kontinent.

