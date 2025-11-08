UN: Nasilje nad Palestincima u porastu na Zapadnoj obali

Izraelski doseljenici izvršili su najmanje 264 napada na Palestince na okupiranoj Zapadnoj obali tokom oktobra, što predstavlja najveći mjesečni broj zabilježenih incidenata otkako Ujedinjene nacije prate ove podatke od 2006. godine, saopćio je UN.U saopćenju kojim upozorava na nagli porast nasilja, Kancelarija UN-a za koordinaciju humanitarnih poslova (OCHA) navela je da su napadi, koji su rezultirali povredama i materijalnom štetom, u prosjeku iznosili osam incidenata dnevno.

– Od 2006. godine OCHA je dokumentovala više od 9.600 takvih napada. Oko 1.500 zabilježeno je samo ove godine, što čini približno 15 posto ukupnog broja – navodi se u izjavi UN-ovog tijela.

Zapadna obala, dom za oko 2,7 miliona Palestinaca, već decenijama je u centru planova za buduću palestinsku državu koja bi postojala uz Izrael. Međutim, izraelske vlasti kontinuirano šire naselja, čime dodatno fragmentiraju teritorij.

Ujedinjene nacije, Palestinci i većina država smatraju izraelska naselja nezakonitim prema međunarodnom pravu, dok Izrael to osporava. Procjenjuje se da više od pola miliona izraelskih naseljenika živi na Zapadnoj obali,pišu Vijesti

Prema podacima OCHA-e, zaključno s ovom srijedom, izraelske snage su ove godine na Zapadnoj obali ubile 42 palestinska djeteta.

– To znači da je svako peto palestinsko lice koje su ubile izraelske snage u 2025. godini bilo dijete – navela je OCHA.

Misija Izraela pri Ujedinjenim nacijama nije odmah odgovorila na zahtjev za komentar.

Napadi na Zapadnoj obali dogodili su se uprkos američkim naporima da se u oktobru uspostavi primirje u ratu u Gazi, koje je donijelo smanjenje sukoba i povratak dijela talaca.

