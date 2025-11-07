Novi pokušaj atentata na Donalda Trumpa?!

Više osoba je završilo u bolnici nakon što je u Zajedničku bazu Endruz u saveznoj državi Merilend stigao sumnjiv paket koji je sadržao misterioznu bijelu supstancu. Incident je izazvao paniku među vojnim osobljem, dvije zgrade su evakuisane, a prostor je trenutno pod strogim bezbjednosnim mjerama. Posebno uznemirava podatak da je bivši predsjednik Donald Tramp boravio u bazi samo dan prije nego što je paket otvoren, što je odmah pokrenulo pitanje o mogućem pokušaju atentata.

Više ljudi se razboljelo i prebačeno je u bolnicu nakon što je u Zajedničku bazu Endruz u američkoj državi Merilend dostavljen sumnjiv paket sa belim prahom, saopštili su danas zvaničnici i izvori upoznati sa istragom.

Prema saopštenju vojne baze, incident se dogodio kada je jedna osoba otvorila paket, zbog čega su evakuisane dvije zgrade i uspostavljen bezbjednosni kordon, prenosi CNN.

Ekipe za hitne intervencije su brzo reagovale i utvrdile da nema neposredne prijetnje, nakon čega je slučaj predat Kancelariji za specijalne istrage.

Više osoba koje su bile u blizini paketa prevezeno je u medicinski centar Malkolm Grouv u okviru baze.

Šta je otkriveno u supstanci

Prema izvorima CNN-a, početni test koji je sproveo HAZMAT tim nije otkrio prisustvo opasnih materija, ali istraga se nastavlja.

Tim za opasne materije napustio je sinoć mjesto događaja. Obim i priroda simptoma kod onih koji su se razboljeli nisu još poznati.

Prostorija u kojoj je koverta otvorena – u zgradi gdje se nalazi Centar za pripravnost Nacionalne garde, i dalje je zatvorena.

Dan ranije, u bazi bio Tramp

Zajednička baza Endruz, koja se nalazi u blizini Vašingtona, poznata je po tome što se koristi za putovanja predsednika, potpredsjednika i članova kabineta.

Američki predsjednik Donald Tramp boravio je u bazi dan pre incidenta, u srijedu.

Centar za spremnost Vazduhoplovne nacionalne garde, gdje se incident dogodio, povezuje Biro Nacionalne garde sa jedinicama Vazduhoplovne nacionalne garde u saveznim državama i teritorijama SAD.

Iako zvaničnici za sada ne iznose nikakve detalje o poreklu paketa, pojedini izvori spekulišu da bi incident mogao imati daleko ozbiljniju pozadinu. S obzirom na to da je bivši predsjednik Donald Tramp boravio u bazi samo dan prije nego što je koverta otvorena, ne isključuje se mogućnost da je pošiljka zapravo bila pokušaj atentata ili poruka upućena njemu. Istraga bi u narednim danima trebalo da pokaže da li je riječ o slučajnosti – ili o zastrašujućem planu koji je na vrijeme osujećen, piše srbija danas.

