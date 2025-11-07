Lavrov nestao sa scene: Posljednji događaji sugeriraju da se nešto dogodilo u njegovom odnosu s Putinom

Upravo je razgovor između Lavrova i američkog državnog sekretara Marka Rubija (Marco Rubio) navodno bio presudan da američka strana odustane od samita.

Dva pokazatelja

Postoje barem dva pokazatelja da nešto nije u redu u odnosu između Putina i Lavrova. Prema pisanju The Moscow Timesa, Lavrov, koji je više od dvije decenije na čelu ruskog ministarstva vanjskih poslova, neće voditi rusku delegaciju na novembarskom samitu G20 u Južnoafričkoj Republici.

Umjesto njega, delegaciju će predvoditi Maksim Oreškin, zamjenik šefa predsjedničke administracije. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov kazao je da je o tom imenovanju odlučio lično Putin.

Putin se na samitu neće pojaviti, jer je Južnoafrička Republika potpisnica Rimskog statuta i bila bi dužna da ga uhapsi na osnovu naloga Međunarodnog krivičnog suda. U takvim situacijama Lavrov je do sada uvijek bio Putinov izaslanik, kao bivši ambasador Rusije pri UN-u.

Kommersant također navodi da se iskusni ministar nije pojavio ni na izuzetno važnoj sjednici ruskog Vijeća sigurnosti održanoj u srijedu, kojom je predsjedavao Putin. Upravo na tom sastanku donesena je odluka o reakciji Moskve na Trampovu najavu ponovnog pokretanja nuklearnih testova.

Putin je tada članovima Vijeća sigurnosti, Ministarstvu vanjskih poslova, Ministarstvu odbrane, obavještajnim službama i civilnim institucijama “naredio da učine sve kako bi prikupili dodatne informacije o toj temi, analizirali ih u okviru Vijeća sigurnosti i predstavili usaglašene prijedloge o mogućem početku priprema za testiranje nuklearnog oružja”.

Neuspješan razgovor

Šef Kremlja, navodno, najviše zamjera Lavrovu rezultat njegovog telefonskog razgovora s Rubiom o uslovima predstojećeg susreta Putin–Tramp u Budimpešti. Iako je Lavrov tvrdio da je razgovor od 20. oktobra prošao “zaista dobro”, Rubio je očigledno imao sasvim drugačiji dojam. Prema pisanju Bloomberga, preporučio je predsjedniku Trampu da otkaže sastanak zbog “nepopustljivog stava Moskve, koja je tražila previše”, te zbog njenog odbijanja da pristane na primirje u Ukrajini.

Nakon što je Moskva cijelu situaciju pokušala prikazati kao “odgađanje” samita, uslijedile su i prve američke sankcije protiv ruskih naftnih kompanija Rosnjeft i Lukoil otkako se Tramp vratio u Bijelu kuću.

Lavrov je potom ponovo govorio o “nacističkom režimu” u Kijevu i insistirao da se moraju rješavati “korijenski uzroci konflikta”. Time, međutim, očito nije popravio situaciju.

Agencija Nexta istakla je da se Lavrov u međuvremenu gotovo potpuno povukao iz javnosti.

– Njegove posljednje javne izjave date su krajem oktobra – objavili su na mreži X.

Putin je, podsjećaju, u prošlosti znao da “oprosti” svom ministru čak i situacije poput one iz maja 2022. kada se Lavrov morao izvinjavati Izraelu zbog izjave o navodnom jevrejskom porijeklu Adolfa Hitlera.

Lavrov je tada govorio o Hitleru u kontekstu Ukrajine, nastojeći objasniti kako Rusija može optuživati Kijev za neonacizam iako je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski jevrejskog porijekla. Osim tvrdnje o navodnoj Hitlerovoj jevrejskoj krvi, dodao je i to da “među najvećim antisemitima često ima upravo Jevreja”, prenosi Avaz.

