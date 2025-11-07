Osvajanje ovog grada otvorilo bi ruskim snagama put prema Kramatorsku i Slavjansku, strateški najvažnijim uporištima ukrajinske vojske u Donjeckoj oblasti.

Upravo zbog toga ruski vojni analitičari već govore o alternativnim pravcima djelovanja i ubrzanju ofanzive, navode brojne svjetske agencije.

Ukrajinci se povlače

Raspoređivanje elitnih jedinica za specijalne operacije ukrajinske vojske u Pokrovsku znak je da je počelo organizirano povlačenje snaga koje su u poluokruženju. Iako glavnokomandujući general Oleksandr Sirski i predsjednik Volodimir Zelenski tvrde da je grad pod kontrolom, vojni izvori iz regije upozoravaju da je Pokrovsk praktično neodbranjiv.

Na sjevernim prilazima gradu, jurišne brigade 92. i 79. pokušavaju spriječiti ruske jedinice da presijeku cestovne pravce i time onemoguće dopremu pojačanja i municije iz ukrajinske pozadine. Istovremeno, u susjednom Mirnogradu, istočno od Pokrovska, vode se žestoke borbe s ruskim snagama 1472. i 95. puka. Ukoliko Mirnograd padne, ukrajinski položaji na južnim prilazima gradu bili bi potpuno opkoljeni.

Od početka ofanzive, krajnji cilj Rusije je prodor prema industrijskim centrima Slavjansk i Kramatorsk. Njihovo zauzimanje značilo bi uspostavljanje potpune kontrole nad Donjeckom oblašću, zajedno s njenim rudnicima i industrijskim kompleksima. Međutim, ti gradovi su godinama utvrđivani, a ukrajinske snage su unaprijed pripremile obrambene linije, posebno oko Barvinkova, gdje bi svako rusko napredovanje izazvalo teške i iscrpljujuće borbe,pišu Vijesti

Moguć prodor čak i ka Odesi

Prema vojnim procjenama, nakon Pokrovska ruski planeri nastoje ostvariti prodor prema rijeci Dnjepar, čime bi ugrozili cjelokupnu odbranu ukrajinskih snaga u Zaporožju. Takav scenarij otvorio bi mogućnost prodora prema Odesi, pa čak i prema Pridnjestrovlju, nepriznatoj proruskog regiji u Moldaviji.

Ipak, prema navodima ruskih analitičara, ukrajinska vojska već priprema rezervne snage te utvrđene položaje za slučaj daljeg ruskog proboja.

