Republikanci okreću leđa Trumpu: Ulazi u eru “šepavog patka”

Na sastanku sa senatorima u Bijeloj kući, Trump je tražio ukidanje pravila o supervećini, prijeteći da će republikanci “biti u lošem stanju” ako to ne učine. No, po povratku u Kongres, mnogi su senatori jasno pokazali da više nisu spremni slijediti njegovu liniju.

“Dobrodošli u eru šepavog patka”, poručio je sarkastično senator Mike Rounds.

Trump i dalje uživa snažnu podršku među biračima, ali unutar stranke raste frustracija njegovim potezima. Dio zastupnika smatra da njegovo odbijanje kompromisa s demokratima i tvrdoglava politika vode republikance u nove poraze.

“On nema sposobnost sarađivati s drugima. Mora naučiti razgovarati s demokratima”, rekao je republikanski zastupnik Don Bacon, piše Politico,pišu Vijesti

Neki republikanci optužuju Trumpa i njegove saradnike za haotično zatvaranje vlade i pogrešne političke odluke koje su, kako tvrde, dovele do fijaska na lokalnim izborima održanim 4. novembra.

Demokrati su, s druge strane, slavili rezultate i ocijenili da bi republikanci mogli izgubiti kontrolu nad Zastupničkim domom i Senatom ako nastave slijediti Trumpovu taktiku.

Trump je na društvenim mrežama poručio da “borba tek počinje”, ali sve više članova njegove stranke očito razmišlja o vremenu nakon njega.

