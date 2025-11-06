Obratite pažnju ako planirate letjeti Ryanairom: Ukidaju jednu vrstu karata, najavljuju kazne

Niskotarifna vazduhoplovna kompanija Ryanair planira da ukine isprintane karte. Od srijede (12. novembra) putnici moraju imati svoje karte u elektronskom obliku prilikom ukrcavanja, što zahtijeva najveća evropska vazduhoplovna kompanija, pišu njemački mediji.

Mali komad papira s imenom putnika, QR kodom i brojem sjedišta koji je davao bezbjednost neiskusnim putnicima odlazi u istoriju. Iako svi kritikuju ovu odluku, Ryanair od nje ne odustaje.

Ryanair ima za cilj da postane prva svjetska vazduhoplovna kompanija bez papira, prema vlastitoj objavi. Elektronske ukrcajne karte mogle bi spriječiti više od 300 tona otpada godišnje, izjavila je kompanija Konkurenti, s druge strane, trenutno omogućuju kupcima da biraju između digitalnih i papirnih karata.

Sve preko Ryanair aplikacije

Aplikacija za pametne telefone “myRyanair” ima centralnu ulogu u digitalnoj strategiji. To će biti jedini način da kupci generišu ukrcajnu kartu tokom elektronske prijave. Vazduhoplovna kompanija takođe želi privući kupce koji su rezervisali karte putem drugih portala u aplikaciju. Bez karte na svom pametnom telefonu putnici ne mogu ni proći kroz bezbjednosnu kontrolu na aerodromu, a kamoli ukrcati se u avion.

Međutim, aplikacija nije obavezna za sve putnike u novom sistemu. Jedan putnik može predočiti elektronse ukrcajne karte za grupu ili ih pojedinačno proslijedi na pametne telefone svojih saputnika, prenosi Fenix magazin.

Ryanair obećava svim putnicima besplatnu pomoć na aerodromu, pod uslovom da su uradili online check in.

“Ako se baterija isprazni ili se nešto dogodi, ionako ćemo imati vaš redni broj na izlazu nakon prijave (check-in) i ukrcćemo vas. Dakle, niko se ne mora brinuti.”

Portparol kompanije takođe savjetuje putnicima bez pametnih telefona da zatraže pomoć od prijatelja ili rodbine pri obavljaju prijave na let, pišu njemački mediji.

Posljednja opcija na šalteru

Oni koji ignorišu sva upozorenja i ponovljene podsjetnike o online prijavi mogli bi pronaći posljednji i skup način da dobiju (štampanu) ukrcajnu kartu na aerodromu i tako dobiju pristup avionu: “U tom slučaju moraćete platiti naknadu za prijavu na aerodromu”, napominje se na web stranici Ryanaira. U zavisnosti od zemlje polaska, to iznosi 30 € (Španija), 40 € (Austrija) ili 55 € (ostatak EU/Velika Britanija) po putniku i segmentu leta. Međutim, prethodno naplaćivana naknada od 20 € za ponovni ispis već izdate ukrcajne karte biće ukinuta.

Ryanair jedan od glavnih prevoznika u Evropi

Ryanair je irska niskotarifna aviokompanija s glavnim središtem na aerodromu Dablin. Podružnica je irskog Ryanair Holdings PLC-a i, sa 152 miliona putnika u 2019. godini, bila je najveća aviokompanija u Evropi.

Ryanair posluje gotovo isključivo unutar Evrope. Međutim, nudi i letove za Maroko i Bliski istok. Ima licencu za obavljanje letova unutar Maroka.

Od lipnja 2024, 95 aerodroma koje koristi Ryanair označeni su kao baze u kojima je stalno stacioniran barem jedan avion sa posadom.

