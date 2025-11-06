“Nakon što se zatvore birališta..” Brutalan potez guvernera Teksasa digao Ameriku na noge, sprema se haos!

Republikanski guverner Teksasa Greg Abot napisao je da će uvesti carine za svakog Njujorčanina koji se preseli u Teksas nakon zatvaranja birališta na izborima za gradonačelnika, piše Telegraf.

“Nakon što se zatvore birališta, uvešću 100 posto carinu za svakog ko se preseli u Teksas iz Njujorka”, objavio je Abot na društvenoj mreži X.

Kancelarija guvernera nije odmah odgovorila na zahtjev televizijske mreže NewsNation, sestrinskog kanala lista The Hill, za više informacija o tome kako bi te carine funkcionisale.

Ovlašćenje za uvođenje carina, prema Ustavu, pripada saveznoj vladi, a ne pojedinim saveznim državama.

Trka za gradonačelnika Njujorka privukla je veliku pažnju širom zemlje. Predsjednik Donald Tramp podržao je nezavisnog kandidata Endrua Kuoma na mreži Truth Social.

Trampova podrška je djelimično glasila:

“Bez obzira da li lično volite Endrua Kuoma ili ne, zaista nemate izbora. Morate glasati za njega i nadati se da će obaviti fantastičan posao. On je za to sposoban, Zohran Mamdani nije!“

Zohran Mamdani je ipak, ubjedljivo pobijedio i postao prvi musliman gradonačelnik najvećeg grada u SAD. On je najavio borbu protiv Trampa, koji ga je u kampanji nazivao komunistom.

