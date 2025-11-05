Njemački medicinski tehničar dobio doživotni zatvor jer je ubio 10 pacijenata

Tužitelji su rekli da je svojim većinom starijim pacijentima davao injekcije s lijekovima protiv bolova ili sedativima kako bi noću imao manje posla.

Kazneno djelo je osobito teško, rekao je glasnogovornik suda u Aachenu, što znači da medicinski tehničar ima male izglede biti pušten nakon što odsluži 15 godina zatvora, što je minimum koji se mora odslužiti u Njemačkoj u slučaju doživotnog zatvora, javlja HINA.

Medicinski tehničar počinio je zločine od prosinca 2023. do svibnja 2024. u klinici u blizini Aachena na zapadu Njemačke.

Na presudu se može žaliti.

Istražitelji istražuju i nekoliko drugih sumnjivih incidenata u njegovoj karijeri, pišu njemački mediji.

Jedan drugi bivši medicinski tehničar osuđen je 2019. u Njemačkoj na doživotni zatvor zbog ubojstva 85 pacijenata, što je najgori zločin te vrste u poslijeratnoj povijesti te zemlje.

Facebook komentari