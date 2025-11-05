Izraelski političari zabrinuti jer “musliman vodi najvažniji grad svijeta”: Pozvali Jevreje da odsele iz New Yorka

Pojedini ekstremno desni zvaničnici čak su pozvali Jevreje iz New Yorka da se isele u Izrael.

Ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben Gvir nazvao je Mamdanijevu pobjedu “sramotom koja će se pamtiti zauvijek”, optuživši novog gradonačelnika da je “pristalica Hamasa, otvoreni antisemita i neprijatelj Izraela”.

Sličan ton imao je i bivši izraelski ambasador pri Ujedinjenim narodima i Sjedinjenim Američkim Državama, Gilad Erdan, koji je na platformi X napisao kako “protivnik Izraela, koji nas vidi kao aparthejdsku i genocidnu državu, sada vodi najvažniji grad na svijetu i dom najveće jevrejske zajednice izvan Izraela”.

Erdan je dodao da je riječ o “mračnom danu” za one koji razumiju “ogromnu važnost savezništva sa Sjedinjenim Državama”, upozorivši da bi “ono što se desilo u New Yorku uskoro moglo desiti širom SAD-a pa i u Kongresu, čak i u Bijeloj kući”.

Tokom izborne kampanje, Mamdani se suočavao s kritikama zbog ranijeg aktivizma u prilog Palestini i protiv izraelske politike. Ipak, u posljednjim mjesecima ublažio je pojedine stavove i pokušao pridobiti povjerenje jevrejskih birača. Prema anketi CNN-a, Mamdani je dobio 33 posto jevrejskih glasova, dok je njegov protivkandidat Andrew Cuomo osvojio 63 posto.

Bivši ministar odbrane i vanjskih poslova Izraela, Avigdor Lieberman, takođe je reagovao porukom na X-u, napisavši: “Velika jabuka je pala.” Mamdanija je nazvao “simbolom tihog džihada” i poručio da je ovaj izbor “glasno upozorenje Jevrejima u New Yorku koji cijene život da se presele tamo gdje pripadaju – u Izrael.” PRENOSI Klix.

