Izraelski političari zabrinuti jer “musliman vodi najvažniji grad svijeta”: Pozvali Jevreje da odsele iz New Yorka

Objavljeno prije 25 minuta

Izbor Zohrana Mamdanija za novog gradonačelnika New Yorka izazvao je burne reakcije izraelskih desničarskih političara, iako se izraelska vlada još uvijek nije zvanično oglasila.

 Zohran Mamdani - Reuters

Pojedini ekstremno desni zvaničnici čak su pozvali Jevreje iz New Yorka da se isele u Izrael.

Ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben Gvir nazvao je Mamdanijevu pobjedu “sramotom koja će se pamtiti zauvijek”, optuživši novog gradonačelnika da je “pristalica Hamasa, otvoreni antisemita i neprijatelj Izraela”.

Sličan ton imao je i bivši izraelski ambasador pri Ujedinjenim narodima i Sjedinjenim Američkim Državama, Gilad Erdan, koji je na platformi X napisao kako “protivnik Izraela, koji nas vidi kao aparthejdsku i genocidnu državu, sada vodi najvažniji grad na svijetu i dom najveće jevrejske zajednice izvan Izraela”.

Erdan je dodao da je riječ o “mračnom danu” za one koji razumiju “ogromnu važnost savezništva sa Sjedinjenim Državama”, upozorivši da bi “ono što se desilo u New Yorku uskoro moglo desiti širom SAD-a pa i u Kongresu, čak i u Bijeloj kući”.

Tokom izborne kampanje, Mamdani se suočavao s kritikama zbog ranijeg aktivizma u prilog Palestini i protiv izraelske politike. Ipak, u posljednjim mjesecima ublažio je pojedine stavove i pokušao pridobiti povjerenje jevrejskih birača. Prema anketi CNN-a, Mamdani je dobio 33 posto jevrejskih glasova, dok je njegov protivkandidat Andrew Cuomo osvojio 63 posto.

Bivši ministar odbrane i vanjskih poslova Izraela, Avigdor Lieberman, takođe je reagovao porukom na X-u, napisavši: “Velika jabuka je pala.” Mamdanija je nazvao “simbolom tihog džihada” i poručio da je ovaj izbor “glasno upozorenje Jevrejima u New Yorku koji cijene život da se presele tamo gdje pripadaju – u Izrael.” PRENOSI Klix.


