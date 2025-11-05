PRONAĐENO TIJELO PREPOLOVLJENO NA DVA DIJELA! Stravično otkriće potreslo zajedinicu do srži, obdukcija otkrila HOROR!

Telo prepolovljeno na dva dela i sa brojnim povredama otkriveno je na obali rijeke Sone u selu u Gornjoj Saoni na istoku Francuske. Unakaženo teijlo pronađeno je u subotu, 1. novembra, a vjeruje se da je u pitanju 75-godišnji Švajcarac koji je bio nestao. Istraga zbog ubistva i DNK analize su i dalje u toku.

Stravično otkriće zajednicu je potreslo do srži, a istražitelji još pokušavaju da rasvetle okolnosti zločina koji je otkriven u subotu nešto prije 15 časova.

Prema navodima tužilaštva, telo je pronađeno prepolovljeno u visini struka, prekriveno bijelom supstancom i bez donjeg veša.

Smrt je djelovala “svježa”, odnosno veruje se da je žrtva ubijena manje od 24 časa pre pronalaska tijela. Tužilaštvo je navelo da su na dijelovima unakaženog tela pronađene brojne povrede – opekotina na leđima, nekoliko rana na lobanji, na ruci, u predijelu vrata, kao i prema trupu.

Žrtvi zariven nož u srce

Obdukcija izvršena u ponedjeljak, 3. novembra, potvrdila je brojne traumatske povrede na telu i lobanji. Utvrđeno je da je smrt nastupila uslijed “hemoragičkog procesa izazvanog ranom na srcu usled upotrebe oštrog oruđa u levoj grudnoj regiji”.

Druge povrede, naročito na lobanji, takođe su mogle izazvati značajno krvarenje. Povrede na rukama žrtve ukazuju na odbrambene povrede, navodi tužilaštvo.

Na kraju, neke povrede su nanete nakon smrti, “uključujući onu nastalu prepolovljenjem trupa”.

Za sada identitet žrtve nije potvrđen. Istraga je usmjerena na povezivanje sa nestalim Švajcarcem iz okoline.

Istog dana kada je tijelo pronađeno, švajcarskim vlastima prijavljen je nestanak 75-godišnjeg muškarca iz Sent-Kroa u Švajcarskoj, oko stotinu kilometara udaljenog od Fedrija. Starac je posljednji put viđen 31. oktobra.

“Istraga, uključujući i poređenje DNK uzoraka, je u toku”, navodi tužilaštvo.

“Iako formalne mjere identifikacije još traju, prvi rezultati istrage koju je na terenu vodila Žandarmerija ukazuju da bi moglo biti riječ o nestaloj osobi iz Švajcarske”, navela je policija.

Švajcarci uhapsili ženu

Istraga za ubistvo je otvorena sprovodi se i u “bliskoj saradnji sa švajcarskim pravosudnim i policijskim vlastima”.

Iako francuske vlasti još nisu uhapsile nikoga, Švajcarska navodi da je u nedjelju, 2. novembra, privela 39-godišnju ženu iz Sent-Kroa.

Francuska državljanka je iznajmljivala stan nestalom Švajcarcu.

“Sumnja se da je zapalila njegov stan i da je umešana u nestanak svog zakupca”, navodi kantonalna policija.

Takođe se istražuje mogućnost veze između nestanka sedamdesetpetogodišnjaka i “tijela pronađenog dan ranije od strane francuskih vlasti”. Žena je stavljena u pritvor zbog požara u stanu, piše espreso.

