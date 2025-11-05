Preminuo najstariji muškarac u Njemačkoj u 111. godini: Doživio je velike preokrete 20. vijeka

Rođen 2. septembra 1915. godine, Haidle je doživio velike preokrete 20. vijeka – od doba kajzera, preko oba svjetska rata, Hladnog rata i pada Berlinskog zida, do digitalnog vremena.

Pošto je završio školovanje za mehaničara i bio u ratu, 1948. se vratio u rodni kraj. Tamo je preuzeo porodično gazdinstvo i posvetio se poljoprivredi.

Haidle je ostao aktivan do duboke starosti. Čak i sa skoro 100 godina, kretao se po mjestu, radio u svom vinogradu i svakodnevno se interesovao za dešavanja u opštini i svijetu. “Njegova preduzimljivost, skromnost i suhi humor ostali su mnogima u sjećanju.”

“Karl Haidle je bio čovjek koji nas je dirnuo svojom srdačnošću i jednostavnošću”, rekao je gradonačelnik Kernena Benedikt Paulowitsch.

U svom dugom životu mnogo je vidio i mnogo toga podnio – bez gorčine i sa velikim poštovanjem prema životu. “Za mnoge od nas bio je uzor staloženosti i poštovanja.”

Tek nedavno pojavili su se izvještaji da je Haidle najstariji živi muškarac u Njemačkoj. To je, između ostalog, potvrdio Thomas Breining sa Univerzitetske klinike u Ulmu.

Breining je član Gerontološke istraživačke grupe, međunarodne institucije koja provjerava i potvrđuje starost takozvanih superstogodišnjaka, odnosno ljudi koji imaju 110 ili više godina.

Najstarija u Njemačkoj rođena žena je Ilse Meingast, koja živi u SAD. Ona ima 113 godina, prenosi Radiosarajevo.

