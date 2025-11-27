Gotovo: Unutrašnji dogovor je postignut

“Odgovornosti odbora uključivaće nadzor nad graničnim prelazima i snagama bezbjednosti u Pojasu Gaze”, izjavio je Abu Marzuk i dodao da će na njegovom čelu biti premijer PA, prenosi Al Jazeera.

Posljednjih nedelja, Hamas se suzdržavao od izjava o sastavu odbora koji će, u skladu sa planom Bijele kuće za okončanje rata, nadgledati civilne poslove okupiranoj palestinskoj enklavi.

Arapski mediji su prenijeli ranije da je jedan od predloženih kandidata za šefa odbora aktuelni ministar zdravlja Palestinske uprave Madžed Abu Ramadan, međutim postoje izveštaji da je Izrael odbio njegovo imenovanje.

“Hamas je sila koja kontroliše teren u Pojasu Gaze. Ako bude razoružan, biće drugog oružja i drugih grupa. Baš kao u Iraku, kada je iračka vojska raspuštena, uslijedio je haos i pojavili su se Al Kaida i ISIS”, upozorio je Abu Marzuk.

On je naglasio da takav potez ne bi doprineo stabilnosti niti sprovođenju bilo kakvog sporazuma.

