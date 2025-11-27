Carstvo izgradio na krvi – Ko je čovjek koji je srušio Sudan: Trgovac kamilama…Gospodar života i smrti

Nedavnim zauzimanjem grada Al Fashira, posljednjeg uporišta sudanske vojske u zapadnoj regiji Darfur, RSF je ostvario strateški važnu pobjedu.

Iako ga protivnici mrze i boje ga se, Hemedtijevi sljedbenici cijene ga zbog njegove odlučnosti, nemilosrdnosti i obećanja da će srušiti kompromitiranu državnu vlast, rekao je u svojoj analizi Alex de Waal, izvršni direktor Svjetske zaklade za mir.

Od pustinje do vrhunca moći

Hemedti potječe iz skromne obitelji iz zajednice Rizeigat, arapskog plemena koje uzgaja deve i proteže se preko Čada i Darfura. Rođen je 1974. ili 1975. godine, ali točan datum i mjesto rođenja nisu zabilježeni, što je često slučaj kod stanovnika ruralnih područja, piše BBC.

Njegov klan se preselio u Darfur 1970-ih i 1980-ih, bježeći od rata i tražeći bolje životne uvjete. Nakon što je napustio školu u ranoj tinejdžerskoj dobi, Hemedti je zarađivao za život trgujući devama preko pustinje u Libiju i Egipat.

U to vrijeme, Darfur je bio zanemareni, osiromašeni dio Sudana pod vlašću tadašnjeg predsjednika Omara al-Bair.

U tom području, arapski militanti, poznati kao Janjavediji, napadali su sela autohtonih etničkih skupina.

Ovaj ciklus nasilja eskalirao je u potpuni ustanak 2003. godine, kada su se lokalni borci pobunili protiv višegodišnjeg zanemarivanja regije.

Zloglasni Janjavediji i ratni zločini

Kao odgovor na pobunu, Bashir je regrutirao ogroman broj Janjaweda kako bi ugušio ustanak. Brzo su stekli zloglasnu reputaciju zbog paljenja sela, pljačke, silovanja i ubojstava.

Hemedtijeva jedinica bila je među njima, a izvješća mirovnih snaga Afričke unije navode da je u studenom 2004. skupina napala i uništila selo Adwa, ubivši 126 ljudi, uključujući 36 djece. Američka istraga utvrdila je da su Janjavediji odgovorni za genocid.

Slučaj sukoba u Darfuru upućen je Međunarodnom kaznenom sudu (ICC), koji je optužio četvoricu muškaraca, uključujući i samog Bashira.

Hemedti je tada smatran previše nevažnim da bi bio u fokusu tužitelja.

Pred sud je izveden samo Ali Abdel Rahman Kushaib, jedan od zapovjednika Janjaveda, a prošli mjesec je proglašen krivim po 27 točaka optužnice za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti, dok se očekuje da će mu presuda biti izrečena 19. studenog.

Vješt oportunist i poslovni magnat

U godinama koje su uslijedile, Hemedti je vješto iskoristio prilike da se uzdigne na čelo moćne paravojne snage, izgradi korporativno carstvo i stvori politički stroj.

Nakon što se nakratko pobunio tražeći plaću za svoje vojnike i političke položaje, Bashir je odobrio većinu njegovih zahtjeva.

Kasnije, kada su se druge jedinice Janjaweda pobunile, Hemedti je stao na stranu vlade i porazio ih, usput preuzevši kontrolu nad najvećim darfurskim rudnikom zlata, Jebel Amirom. Njegova obiteljska tvrtka, Al-Gunaid, ubrzo je postala najveći sudanski izvoznik zlata.

Godine 2013. Hemedti je od Bashira zatražio i dobio formalni status za svoju novu paravojnu skupinu, Snage brze podrške (RSF), koja je izravno odgovarala predsjedniku.

Janjavedi su integrirani u RSF, dobili su nove uniforme, vozila i oružje.

Međunarodne veze i uspon RSF-a

RSF je izvojevao važne pobjede protiv pobunjenika u Darfuru i preuzeo kontrolu nad granicom s Libijom, gdje su se Hemedtijevi zapovjednici navodno bavili iznudom i trgovinom ljudima.

Sudanska vojska je 2015. godine, na poziv Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE), poslala trupe u Jemen.

Hemedti je potom iskoristio priliku da sklopi zaseban dogovor o slanju plaćenika RSF-a, uspostavljajući bliske veze s predsjednikom UAE-a Mohammedom bin Zayedom.

Istovremeno, Hemedti je uspostavio partnerstvo s ruskom grupom Wagner, od koje je primio obuku u zamjenu za poslove sa zlatom.

Posjetio je Moskvu na dan kada je Rusija napala Ukrajinu, ali nakon izbijanja rata u Sudanu, porekao je bilo kakvu pomoć od Wagnera.

Svrgavanje Bashira i krvavi obračun

Kada su masovni prosvjedi prijetili Baširovom režimu 2019. godine, predsjednik je pozvao Hemedtijeve trupe u glavni grad Kartum.

Nazivajući ga “himajti”, što znači “moj zaštitnik”, Bashir je vjerovao da će ga RSF zaštititi od mogućeg vojnog udara.

Bila je to kobna pogreška u procjeni. Kad je Bashir naredio vojsci da puca na prosvjednike, generali – uključujući Hemedtija – odlučili su ga smijeniti.

Hemedti je nakratko slavljen kao heroj demokratskih promjena. Međutim, slavlje je bilo kratkog vijeka. Kako su on i general Abdel Fattah al-Burhan, današnji zapovjednik vojske, odgađali predaju vlasti civilima, prosvjedi su se pojačali. Hemedti je potom pustio RSF s lanca.

Prema izvješću Human Rights Watcha, njegovi su borci ubili stotine ljudi, silovali žene i bacali muškarce u Nil s ciglama vezanim za gležnjeve. Hemedti je porekao odgovornost za zločine.

Put do otvorenog rata

Pod međunarodnim pritiskom postignut je kompromis između vojnih i civilnih vlasti, ali krhki suživot trajao je samo dvije godine.

U listopadu 2021. Burhan i Hemedti izveli su zajednički puč i preuzeli punu vlast. Međutim, saveznici su se ubrzo sukobili.

Burhan je zahtijevao da se RSF integrira u regularnu vojsku, što je Hemedti odbio.

U travnju 2023., nekoliko dana prije isteka roka za sporazum, jedinice RSF-a pokušale su zauzeti ključne institucije u Khartoumu. Puč nije uspio, a glavni grad pretvorio se u ratnu zonu.

Genocid, pljačka i ambicija

Nasilje je ponovno eksplodiralo u Darfuru, gdje su RSF-ovi pokrenuli brutalnu kampanju protiv naroda Masalit.

UN procjenjuje da je ubijeno do 15.000 civila, a SAD su zločine opisale kao genocid, što RSF poriče.

Diljem zemlje, RSF i savezničke milicije pljačkale su gradove, tržnice i bolnice, a opljačkana roba se prodaje na takozvanim “tržnicama Dagolo”.

Unatoč tome što je na početku sukoba bio teško ranjen, Hemedti se mjesecima kasnije vratio u javnost, odlučan da dobije rat.

RSF je nabavio moderno oružje, uključujući sofisticirane dronove, navodno uz pomoć UAE-a, što ta zemlja poriče.

Hemedti sada pokušava izgraditi političku koaliciju i formirao je paralelnu vladu.

