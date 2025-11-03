Doživotni zatvor za vlasnika hotela i još 10 osoba nakon požara u kojem je stradalo 78 ljudi u Turskoj

Tragedija se dogodila u januaru u hotelu Grand Kartal u gradu Bolu, tokom školskog raspusta, kada je život izgubilo 78 osoba, među njima i 34 djece. Više od 130 ljudi je povrijeđeno u požaru koji je zahvatio planinsko odmaralište Kartalkaya na sjeveru zemlje.

Vlasnik hotela Halit Ergul, njegova supruga i dvije kćerke proglašeni su krivima za teški nemar, zajedno sa zamjenikom gradonačelnika Bolua i lokalnim šefom vatrogasne službe. Na doživotnu kaznu osuđeni su i zet vlasnika, generalni direktor hotela Emir Aras te menadžer objekta Zeki Yilmaz.

Ukupno je 32 osobe bilo optuženo po različitim tačkama, a 18 njih dobilo je zatvorske kazne od 12 do 22 godine. Među osuđenima su uglavnom uposlenici hotela, dok su dvojica kuhara oslobođena optužbi.

Istragom je utvrđeno da je požar izbio u restoranu hotela te da sigurnosni sistem nije funkcionisao, a dio vatrogasne opreme nije ispunjavao sigurnosne standarde.

Vlasnik hotela negirao je odgovornost, tvrdeći da je objekat redovno prolazio inspekcije i da je za požar odgovoran dobavljač plina.

“Da su mi ukazali na rizike, sam bih zatvorio hotel“, izjavio je Ergul tokom suđenja.

Porodice stradalih izrazile su nezadovoljstvo što pojedini javni službenici nisu obuhvaćeni istragom. Abdurahman Gençbay, predsjednik Državnog savjeta koji je u požaru izgubio sina, kritikovao je tužilaštvo u Boluu jer nije pokrenulo postupak protiv devet državnih službenika.

“Ova istraga mora biti proširena, i svi koji su učestvovali u propustima moraju odgovarati“, poručio je Gençbay.

Planina Bolu je omiljena destinacija skijaša iz Istanbula i Ankare, udaljena oko 170 kilometara od obje metropole. U trenutku tragedije, hotel je bio potpuno popunjen jer je počinjao školski raspus,pišu Vijesti

“Idem na groblje svaki dan, ništa ne može ublažiti moju bol“, rekao je Hilmi Altin, koji je u požaru izgubio suprugu i devetogodišnju kćerku.

Advokat porodica žrtava Bilsay Sarper Arslan, izjavio je za BBC Turska da je presuda „prekretnica“ u borbi za pravdu. „Nastavit ćemo se boriti da odgovornost preuzmu i državni službenici koji su propustili djelovati“, dodao je.

