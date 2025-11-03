Francuska pokušava ublažiti manjak ljekara uz pomoć „medicinskih kontejnera“

Spolja to izgleda kao običan kontejner, a iznutra kao ordinacija za samorukovanje – s elektronskim stetoskopom, aparatom za mjerenje krvnog pritiska i otoskopom. Pacijenti sami koriste uređaje – pod nadzorom ljekara, koji je uključen putem web kamere.

63-godišnjak Dominique Tournatory trebao je brzi medicinski savjet zbog bolova u leđima, pa je zakazao termin u jednom takvom „medicinskom kontejneru”. Oduševljen je konceptom. „Dobio sam šifru da uđem unutra i mogao sam razgovarati s doktorom koji me je stvarno dobro nasavjetovao”, priča on. „Bilo je vrlo praktično – i što je najvažnije, sve je išlo vrlo brzo.”

Skoro potpuni nedostatak zdravstvene zaštite

Mještani Saint-Georges-Motela, mjesta sa 880 stanovnika koje se nalazi sat vožnje sjeverozapadno od Pariza, teško dolaze do termina kod ljekara. Ljekari su tamo i u okolini rijetki, objašnjava gradonačelnik Jean-Louis Guirlin. „U 14 okolnih opština svaki ljekar u prosjeku ima oko 1.600 pacijenata. Imamo jednu izvrsnu doktoricu, pet kilometara odavde – ona ima više od 2.200 pacijenata.”

Područje spada u tzv. „désert médical” – „medicinsku pustinju”, kako se u Francuskoj nazivaju regioni u kojima postoji nedostatak ljekara. Kriteriji da bi se jedna regija proglasila medicinskom pustinjom su broj ljekara po stanovniku i prosječnu starost stanovništva.

Prema podacima francuskog Ministarstva zdravlja, gotovo 90 posto teritorije Francuske klasificirano je „medicinskom pustinjom”. Uz to: Više od šest miliona ljudi u zemlji nema svog porodičnog ljekara.

Medicinski kontejneri kao moguće rješenje

Medicinski kontejneri trebali bi ublažiti ovaj problem. Sébastien Touchais, operativni direktor firme La Box Médicale koja proizvodi kontejnere, tvrdi da tehnologija omogućava bržu reakciju na zdravstvene probleme i poboljšava prevenciju. „Ne moramo nužno školovati više ljekara i slati ih po cijelčoj zemlji”, kaže Touchais. „Ako tehnologija omogućava da se zdravstveni problemi otkriju rano i brzo – onda to treba iskoristiti.”

Za sada pacijenti u kontejnerima mogu konsultovati uglavnom ljekare opšte prakse, ali cilj firme je da u budućnosti omogući i termine kod psihologa.

Skeptični sindikati ljekara

Video-poziv u kontejneru umjesto razgovora u ordinaciji – ne smatraju svi ljekari to ispravnim putem kojim se kreće zdravstvo u ovoj zemlji. Francuska federacija ljekara (Fédération des Médecins de France) upozorila je da telemedicina mijenja odnos između ljekara i pacijenta. Dubinske pretrage na daljinu, tvrde oni, često nisu moguće, što otežava pravilno liječenje.

Također, upozoravaju da takav sistem otežava sveobuhvatan pristup, jer pacijent u svakom kontejneru može naići na drugog ljekara. Sébastien Touchais iz firme La Box Médicale odbacuje kritike. „Ni danas u zdravstvenim centrima niste sigurni da ćete uvijek vidjeti istog doktora. A u video-sistemima postoji elektronski karton, kojem svaki ljekar može pristupiti.”

Političko pitanje od nacionalnog značaja

Borba protiv „medicinskih pustinja” već je godinama velika politička tema u Francuskoj. Premijer Sébastien Lecornu najavio je u septembru da će do 2027. svako u zemlji imati pristup ljekaru u radijusu od 30 minuta od mjesta u kojem živi. Njegov prethodnik François Bayrou ranije je predlagao da ljekari dobrovoljno drže ambulante dva dana sedmično u područjima s manjkom ljekara i zdravstvene zaštite.

Ali, nisu li ti „medicinski kontejneri” zapravo priznanje da takve mjere ne daju brze rezultate? Touchais smatra da se one mogu posmatrati kao dio rješenja. „Ako se pored medicinskih boksova uvedu i mobilni autobusi-ordinacije, odnosno ‘zdravstvene jedinice’ koje planira vlada i ako obučimo više ljekara i uvedemo nove tehnologije – sve to zajedno može znatno poboljšati situaciju.”

U Saint-Georges-Motelu to je i najjeftinija opcija, kaže gradonačelnik Guirlin. Zahvaljujući subvencijama departmana, kontejner će opštinu koštati samo 6.000 eura godišnje do 2029. godine.

Dodatak, a ne zamjena za ljekare

Medicinski kontejneri ne doprinose povećanju broja ljekara, niti ih privlače u medicinski zapuštena područja. Ali mogu pomoći ljudima da brže dobiju savjet i osnovnu medicinsku pomoć.

I sam Dominique Tournatory smatra da kontejner nije zamjena za ljekara, već samo dopuna. „Skoro da više volim ovaj sistem nego zdravstveni centar, u kojem su uvijek gužve. U kontejneru odmah vidiš slobodne termine i možeš izabrati onaj, koji ti najviše odgovara. Mislim da je ovo zaista dobar sistem.”

Do 2028. godine, kompanija La Box Médicale planira da postavi 1.000 medicinskih kontejnera širom Francuske, prenosi DW.

