Tramp otvara novi “front”; Šalje vojsku u Meksiko?

Rane faze obuke za potencijalnu misiju , koja bi uključivala kopnene operacije unutar Meksika , već su započele , rekla su dva trenutna američka dužnosnika.

Međutim, kako kažu, raspoređivanje u Meksiko nije neizbježno i rasprave o opsegu misije su u tijeku, a konačna odluka još nije donesena.

Američke trupe, od kojih bi mnoge bile iz Zajedničkog zapovjedništva za specijalne operacije, djelovale bi pod ovlastima američke obavještajne zajednice , poznate kao status ” Naslov 50 “, a sudjelovali bi i časnici CIA-e.

Američka misija s američkim snagama za napad na ciljeve narkokartela u Meksiku otvorila bi novi front u vojnoj kampanji predsjednika Donalda Trumpa protiv narkokartela na zapadnoj hemisferi. Do sada se administracija usredotočila na Venezuelu i provođenje racija na navodne brodove s drogom.

Misija koja se trenutno planira bila bi odmak od prethodnih američkih administracija, koje su tiho rasporedile timove CIA-e , vojske i agencija za provođenje zakona u Meksiko kako bi podržale lokalne policijske i vojne jedinice u borbi protiv kartela, ali ne i da bi poduzele izravne akcije protiv njih.

Ako misija dobije konačno zeleno svjetlo, administracija planira održavati tajnost oko nje i ne objavljivati ​​nikakve povezane akcije, kao što je to učinila s nedavnim bombaškim napadima na brodove za koje se sumnja da krijumčare drogu , rekla su dva sadašnja i dva bivša američka dužnosnika.

„Trumpova administracija predana je korištenju pristupa cijele vlade kako bi se suočila s prijetnjama koje karteli predstavljaju američkim građanima“, rekao je visoki dužnosnik administracije kao odgovor na ovu priču.

Prema novoj misiji koja se planira, američke trupe u Meksiku uglavnom bi koristile dronove za napad na laboratorije za drogu , kao i na članove i vođe kartela , rekla su dva sadašnja i dva bivša američka dužnosnika. Neki od dronova koje bi koristile specijalne snage zahtijevaju da operateri budu na terenu kako bi ih mogli učinkovito i sigurno koristiti .

Terorističke organizacije

U veljači je State Department označio šest meksičkih narkokartela , kao i MS-13 i venezuelansku bandu Tren de Aragua , kao strane terorističke organizacije, dajući američkim obavještajnim agencijama i vojnim jedinicama široke zakonske ovlasti za provođenje špijunaže i tajnih operacija usmjerenih na kriminalne mreže.

Trump je ranije ovog mjeseca javno priznao da je odobrio tajne akcije CIA-e unutar Venezuele i rekao da bi njegova administracija mogla napasti ciljeve narkokartela na kopnu.

Facebook komentari